Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen?

– Valtiovarainvaliokunnan verojaostossa on tällä viikolla syvennytty autoilun verotukseen ja sen uudistustarpeisiin. Liikenteen sähköistyminen ja vähäpäästöisen autokannan kasvu pienentää valtavasti valtion verotuloja.

– Päästöverotus on toiminut halutulla tavalla ja ohjannut liikennettä vähäpäästöiseen suuntaan. Seurauksena on kuitenkin valtion talouden kannalta visainen pulma, kun kehitys johtaa samalla verotulojen laskuun. Verotuloja on jatkossakin jotenkin kerättävä, joko liikennesektorilta tai muilta sektoreilta. Selvää on, että jotain tarttis tulevaisuudessa tehdä. Aihetta on siis välttämätöntä pohtia.

”Jotain tarttis tehdä.”

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

– Välikysymysäänestys pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen luottamuksesta ja hallituksen politiikasta, jolla työmarkkinat on ajettu kaaoksen partaalle.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Työntekijöiden aseman puolustaminen. Hallitus pyrkii radikaalilla politiikallaan heikentämään työntekijöiden asemaa ja murskaamaan ammattiyhdistysliikkeen toimintakyvyn. Se ei meille käy.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Kaikkiaan 41 kansanedustajaa allekirjoitti tällä viikolla vetoomuksen, jossa vaaditaan Suomen hallitusta jatkamaan Gazalaisia siviilejä auttavan UNRWAn rahoitusta.

– On sietämätöntä, että Suomi on katkaissut apunsa alueen merkittävimmältä avustusjärjestöltä, jonka työn varassa monen alueen asukkaan henki lepää. Avun epääminen yli kahdelta miljoonalta ihmiseltä muutamien järjestöjen työntekijöiden rikosepäilyjen takia on kollektiivista rankaisua.

Mikä on tämän viikon levysi/kirjasi/muu kulttuurielämyksesi?

– Luen parhaillani Katja Ketun Erään kissan tutkimuksia -kirjaa.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.