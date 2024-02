Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo on huolissaan suomalaisten kirjailijoiden toimeentulosta.

– Elämme kirjailijoiden toimeentulon kannalta kriittisiä aikoja, sillä kirjailijoiden tulojen muodostuminen on tällä hetkellä suuressa ja nopeassa muutoksessa. Jotta meillä on tulevaisuudessakin moniäänistä suomalaista kirjallisuutta, poliittisten päättäjien on tehtävä tässä osansa, Honkasalo sanoo.

Hän jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen asiasta.

Hallitus antaa veronkevennyksiä rikkaille ja tekee samalla veropolitiikkaa, jossa valtio saa myydystä kirjasta enemmän kuin kirjailija itse.

Alustatalouden muoto

Honkasalo muistuttaa siitä, että kirjan formaatista riippumatta kirjailijan työ on yhtä suuri. Tästä huolimatta kirjailijalle maksettava palkkio vaihtelee hurjasti sen mukaan, onko kyseessä painettu kirja, e-äänikirja vai e-kirja. Painetun kirjan myynti on ollut pitkään laskussa, kun taas e-kirjat, e-äänikirjat ja erilaiset äänikirjapalvelut ovat kasvattaneet suosiotaan.

– Se, että kirjoja voi lukea eri muodoissa tai kuunnella, tuo varmasti kirjallisuudelle uusia yleisöjä ja parantaa kirjallisuuden saavutettavuutta. Suuri ongelma kuitenkin on, että äänikirjabisnes tuo ison loven kirjailijoiden kukkaroon, kun ne käärivät voittonsa suoraan kirjojen tekijöiden selkänahasta, hän arvioi.

– Tämä on taas yksi alustatalouden muoto, jossa työstä maksetaan minimaalisesti itse työn tekijälle. Tämä on kaukana oikeudenmukaisuudesta.

Kirjojen arvonlisävero nousee?



Honkasalo toteaa kirjailijoiden toimeentuloon vaikuttavan äänikirjabisneksen tuomien ongelmien lisäksi myös hallituksen politiikka. Kirjailijoiden toimeentuloa uhkaa hallituksen aikomus nostaa kirjojen arvonlisävero kymmenestä prosentista neljääntoista prosenttiin.

– Hallitus antaa veronkevennyksiä rikkaille ja tekee samalla veropolitiikkaa, jossa valtio saa myydystä kirjasta enemmän kuin kirjailija itse. Puheissa kyllä ollaan huolissaan lukutaidon rapautumisesta, mutta samanaikaisesti hallitus aikoo verottaa kirjoja tiukemmin kuin suuressa osassa muita Euroopan maita.

Rahaa kirjailijoilta lukijoille

Honkasalo toteaa hallituksen lisäksi tehneen tekijänoikeuslain muutoksen, jossa lainauskorvausta e-äänikirjoista maksetaan myös äänitteen lukijoille. Kirjailijoiden tekijänoikeuskorvauspottia tulivat näin ollen jakamaan kirjojen lukijat, mikä pienentää kirjojen tekijöiden osuutta.

Hallitus myös lakkautti kiireellä vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuen, jolla kirjastoja on tuettu kotimaisen laatukirjallisuuden ostossa.

– Näiden kaikkien toimien yhteisvaikutus on arvioitava ja on tehtävä konkreettisia toimia, jotta meillä on jatkossakin moniäänistä kirjallisuutta ja jotta lahjakas kirjoittaja voi suunnata kohti unelmaa kirjailijan työstä taustastaan riippumatta, Honkasalo toteaa.