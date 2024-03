Vasemmistoliiton ex-kansanedustaja Johannes Yrttiaho on valmis eurovaaliehdokkaaksi. Yrttiaho kertoo tiedotteessaan, että useampi puolueosasto Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta on esittänyt häntä ehdokkaaksi kesäkuussa pidettäviin vaaleihin.

– Euroopassa olisi palattava rauhan ja vuoropuhelun edistämiseen pois sotavarustelun ja militarismia tieltä. Euroopan parlamentin vaaleissa eurooppalaisen vasemmiston tulee muodostaa vastavoima militarismia ja talouskuria ajavalle oikeistolle, Yrttiaho linjaa.

– Suomen tulisi EU:ssa vastustaa liittovaltiokehitystä, puolustaa rauhaa ja korostaa itsenäisten valtioiden liittoa rauhanprojektina.

ILMOITUS ILMOITUS

Yrttiahon mukaan EU on militarisoitu. Kehityksen taustalla on hänen mukaansa Yhdysvaltain jo kauan ennen Ukrainan sotaa esittämät vaatimukset Nato-maiden sotilasmenojen lisäämisestä.

– Viimeksi sotapolitiikka ja talouskuri löivät tällä tavoin kättä Euroopassa 30-luvulla, kun Hitler nousi Saksassa valtaan. Seuraukset olivat järkyttävät.

Yrittaho sanoo ei ajatukselle luopua yksimielisyysvaatimuksesta EU-päätöksenteossa. Kaikkien maiden hyväksyntää vaaditaan muun muassa EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisissa päätöksissä. Ukrainan sotaan liittyvät päätökset ovat välillä jumittuneet EU:ssa jonkun jäsenmaan vastustukseen.

– Federalismin sijaan päätöksenteon yksimielisyysvaateesta on pidettävä kiinni. Etenkin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa se on Suomen kaltaiselle pienelle rajaamalle tärkeää. Oma liikkumavara on säilytettävä, ettemme jää suurvaltojen jalkoihin.

– NATO-jäsenenä ja etenkin DCA-sopimuksen myötä valtion kyky itsemääräämiseen uhkaa muutenkin kaventua, kun Yhdysvalloille annetaan merkittävä sotilaallinen jalansija tukikohtien ja asevarastojen muodossa Suomen alueelta, Yrttiaho sanoo.

Orpon talouskuri

Yrttiaho syyttää pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallitusta siitä, että työelämän oikeudet ja sosiaaliturva ovat sille vain työnantajien kustannuksia, joista on päästävä eroon. Tämä näkyi Yrttiahon mukaan Suomen osallistumisessa yritysvastuudirektiivin kaatamiseen.

– Orpo noudattelee eurooppalaisen talouskuripolitiikan linjaa, jossa talouden tasapainottamisen nimissä leikataan sosiaaliturvaa ja palveluita sekä työelämän ja ympäristön oikeuksia. Tarkoitus on vähentää isojen yhtiöiden sosiaalimenoja ja muita yhteiskunnallisia vastuita.

– Kyse on isojen yhtiöiden talouden – ei suinkaan julkistalouden – pelastamisesta, Yrttiaho sanoo.

Vasemmistoliitto on tähän mennessä nimennyt 13 ehdokasta eurovaaleihin. Puolue voi asettaa kaikkiaan 20 ehdokasta.