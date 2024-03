Li Andersson luopuu vasemmistoliiton puheenjohtajuudesta. Andersson kertoi asiasta tiistaina pitämässään tiedotustilaisuudessa. Vasemmistoliitto valitsee uuden puheenjohtajan syksyllä.

– Olen jo ennen edellistä puoluekokousta ilmoittanut, että tämä tulee olemaan viimeinen kauteni puolueen johdossa. Minusta on puolueelle hyvä, että puheenjohtaja vaihtuu säännöllisesti ja että yksi ihminen ei ole tässä vaativassa tehtävässä liian pitkään, Andersson totesi puheessaan.

Andersson nousi vasemmistoliiton puheenjohtajaksi kesällä 2016. Hänen johdollaan vasemmistoliitto voitti ensin kuntavaalit ja vuonna 2019 eduskuntavaalit, joiden jälkeen vasemmistoliitto palasi hallituspuolueeksi. Viime vuoden eduskuntavaaleissa vasemmistoliitto menetti viisi kansanedustajan paikkaa.

ILMOITUS ILMOITUS

”Minusta on puolueelle hyvä, että puheenjohtaja vaihtuu säännöllisesti”

Puheessaan kansanedustajaksi vuonna 2015 noussut Andersson kiitti saamastaan tuesta.

– Tuki on kantanut myös vaikeimpina aikoina. Olen saanut nähdä koko Suomen, tutustua ihmisiin ja kuulla heidän huoliaan eri puolilla maata. Ne ovat korvaamattoman tärkeitä kokemuksia, joita tulen aina kantamaan mukanani.

Andersson tulee jättämään eronpyyntönsä puheenjohtajan tehtävästä. Uusi puheenjohtaja on tarkoitus valita loppusyksystä puoluevaltuuston kokouksessa. Ennen sitä on mahdollista järjestää neuvoa-antava jäsenäänestys, jos puheenjohtajaehdokkaita on enemmän kuin yksi.

– Koen tämän ajankohdan sopivimmaksi vaihdokselle seuraavia vaaleja ajatellen, Andersson perusteli päätöstään.

Erilliset päätökset

Samassa tiedotustilaisuudessa Andersson kertoi olevansa valmis eurovaaliehdokkaaksi.

– Päätös puheenjohtajuudesta luopumisesta ei ole ollut riippuvainen eurovaaliehdokkuudestani, vaan päätökset ovat erilliset, Andersson tiivisti.

Puheessaan Andersson korosti EU:n merkitystä ilmastokriisin kiihtymisen ja Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan myötä.

– Meillä on paljon, minkä puolesta taistella tulevien vuosien aikana. Koen, että kokemukseni myötä minulla on annettavaa myös Euroopan parlamentissa. Ennen kaikkea minulla on halua ja energiaa oppia ja kokeilla uutta päätöksentekijänä. EU on erittäin tärkeä politiikan tekemisen areena.

Anderssonin painotti myös perheensä näkökulmaa harkitessaan ehdokkuutta.

– Myös perheeni kannalta tämä ajankohta on parempi ehdokkuudelle, kuin mitä se on viiden tai kymmenen vuoden päästä. Kaiken sen jälkeen, mitä he ovat puolisona, lapsena ja vanhempana kokeneet, tällä seikalla oli omassa pohdinnassani lopulta kaikista suurin painoarvo.