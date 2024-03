Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen kysyy, onko puolustusministeriö tietoinen rasismista ja epäasiallisesta käytöksestä suomalaisten rauhanturva- ja kriisinhallintajoukkojen keskuudessa.

– Suomen lipun alla toimivilta rauhanturvaajilta pitää voida odottaa asiallista ja ammatillista käytöstä, paikallisväestön kunnioittavaa kohtaamista ja nollatoleranssia rasismille, Sarkkinen sanoo.

Sarkkinen jätti asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Kysymys heräsi keskustelusta, jonka avasivat tänään torstaina vuonna 2009 Tšadissa rauhaa turvanneet tutkija Ilmari Käihkö ja toimittaja Tuomas Rimpiläinen. Käyhkön päiväkirjamerkintöihin perustuva kirja ja Rimpiläisen kirjasta kertova juttu Ylellä julkaistiin torstaina

Korjaustoimia tarvitaan

– Mahdollisesti tapahtuneet epäkohdat täytyy tuoda esiin ja selvittää asian nykytila, jollei se ole Puolustusvoimilla ja ministeriöllä jo tiedossa, Sarkkinen toteaa.

– Ilman aktiivisia, tilannetta korjaavia toimia tilanne ei varmaankaan muutu. Toivon, että tällaista käytöstä ei enää esiinny ja että puolustusvoimissa on jo tehty toimia rasismin ja epäasiallinen käytöksen kitkemiseksi.

Käyhkö ja Rimpiläinen kuvaavat muun muassa tilanteita, joissa seksiä on vongattu kollegoilta ja ostettu paikallisilta, lapsia on uhattu väkivallalla sekä rasistista kieltä on käytetty monipuolisesti. Myös esihenkilöasemassa olevien toiminta on koettu epäasialliseksi.

”Kestämätöntä”

Rauhanturvaajien koulutuksessa ei ole Käihtö ja Rimpeläisen mukaan riittävästi panostettu kriisinhallintatehtäviin ja paikallisten kohtaamiseen.

– On eettisesti täysin kestämätöntä, jos Suomen valtion palkkalistoilla olevat ihmiset käyttäytyvät epäasiallisesti paikallista väestöä kohtaan, joiden elämää ja turvallisuutta ollaan turvaamassa, Sarkkinen arvioi.

– Kaikenlaiselle häirinnälle, rasismille ja väkivallalle on oltava nollatoleranssi suomalaisissa rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioissa.