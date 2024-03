Vaikka pankkien on tarjottava peruspankkipalveluja kaikille laillisesti ETA-valtiossa asuville kuluttaja-asiakkaille, kokemusten ja selvitysten mukaan erityisesti Suomeen muuttavien pankkipalveluiden saamisessa on hankaluuksia.

– Tilanne on kohtuuton Suomeen muuttaville. Asioiden hoitaminen Suomessa ilman verkkopankkitunnuksia on käytännössä mahdotonta. Pankkipalveluiden rajaamisessa on kyse paitsi peruspalveluiden, myös osallistumisoikeuden rajoittamisesta, vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto sanoo.

Meriluoto toteaa, että ulkomaalaisten asiakkaiden kokemusten mukaan heidän saamansa pankkipalvelut eivät Suomessa toimi tai toimivat kohtuuttomalla viiveellä. Viiveitä ja vaikeuksia on pankkitilin avaamisessa, mutta myös verkkopankkitunnusten käyttöönottamisessa. Samaan ovat kiinnittäneet huomiota muun muassa työ- ja elinkeinoministeriö, yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Finanssivalvonta.

Finanssivalvonta korostaa, että suomalainen henkilötunnus ei voi olla peruspankkipalveluiden edellytys.

Meriluoto jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii toimia peruspankkipalveluiden saatavuuden parantamiseksi.

Mahdotonta ilman pankkitiliä

Meriluoto korostaa sitä, että Suomessa on käytännössä mahdotonta elää ilman pankkitiliä ja pankkitunnuksia.

– Pankkipalveluiden rajaamisella rajoitetaan paitsi peruspalveluita, myös henkilöiden osallistumisoikeutta. Pankkien sähköinen tunnistautuminen on yleisin tunnistautumisväline muissakin kuin pankkipalveluissa, hän sanoo.

Finanssivalvonnan selvitys viime vuodelta paljastaa, että pankit arvioivat kuitenkin peruspankkipalveluiden tarjoamisen edellytyksiä eri tavoin. Peruspankkipalveluihin kuuluvat muun muassa perusmaksutili, sen maksukortti ja verkkopankkitunnukset.

Lisäksi tilanne on sekava. Meriluoto toteaa sekä selvitysten että kokemusten todistavan, että pankkien käytännöt vaihtelevat suuresti.

– Ulkomaalainen pankkitilin avaaja ei voi tietää, millä kielillä saa palvelua, mitä dokumentteja peruspankkipalveluiden saamiseksi vaaditaan, kauanko peruspankkipalveluiden saaminen kestää tai saako palveluita lainkaan, hän sanoo.

Vaatimukset vaihtelevat

Pankeille antamissaan toimenpidesuosituksissa Finanssivalvonta korostaa, että suomalainen henkilötunnus ei voi olla peruspankkipalveluiden edellytys. Tyypillisesti kuitenkin viivästymisiä aiheutuu esimerkiksi tilanteissa, joissa asiakkaalla ei ole pankin itsensä määrittelemää hyväksyttävää henkilöllisyyden todentamisasiakirjaa. Pankkien vaatimukset ovat vaihtelevia ja Meriluodon mielestä usein tarpeettoman tiukkoja.

Finanssivalvonta on lausunut, että osoitus turvapaikan tai tilapäisen suojelun hakemisesta tai vireillä oleva muu oleskelulupahakemus riittää todistamaan, että henkilö asuu laillisesti ETA-maassa.

– Ongelmat peruspankkipalveluiden saatavuudessa koskevat tietysti myös muuten heikommassa asemassa olevia, esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä, vammaisia ja ikääntyneitä suomalaisia. Hallituksen tulisi selvittää tarvittavat lainsäädännölliset ja muut keinot pankkiasioinnin sujuvuuden parantamiseksi, Meriluoto sanoo.