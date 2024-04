Vasemmistoliitto edellyttää Suomen hallitukselta välittömiä toimia YK:n päätöksen toimeenpanon edistämiseksi. Puolue myös vaatii Suomea tukemaan diplomaattista ratkaisua sodan ja siviilien murhaamisen lopettamiseksi Gazassa.

Vasemmistoliitto vetoaa tänään torstaina julkaisemassaan kannanotossa siihen, että YK:n turvallisuusneuvosto on vaatinut tuoreessa päätöksessään välitöntä tulitaukoa Gazaan. Israelin hallitus on ilmoittanut, ettei se aio noudattaa turvallisuusneuvoston päätöstä.

Hurja määrä lapsiuhreja

ILMOITUS ILMOITUS

Pohjois-Gazassa joka kolmas alle 2-vuotias kärsii akuutista aliravitsemuksesta.

Puolue muistuttaa siitä, että Israelin Gazassa käymä sota on ollut silmitöntä tuhoamista. Kansainvälinen tuomioistuin ICJ totesi tammikuussa, että Israelin toimet saattavat täyttää kansanmurhan tunnusmerkistöä. Myös YK:n palestiinalaisalueiden erityisraportoija on todennut Gazaan tehdyn hyökkäyksen luonteen ja laajuuden osoittavan aikomuksen tuhota palestiinalaiset ryhmänä.

Yli 31 000 ihmistä on kuollut viidessä kuukaudessa Gazassa. Lapsia Israelin hyökkäykset ovat tappaneet yli 13 000. Vasemmistoliitto huomauttaa, että se on enemmän kuin kaikissa viime vuosien sodissa yhteensä.

Hyökkäys on ollut poikkeuksellisen synkkä myös toimittajille ja mediatyöläisille, joita on surmattu 122, enemmän kuin missään sodassa kolmeen vuosikymmeneen. Sota on ollut tappavin YK:n henkilöstölle, joita on surmattu yli 100, enemmän kuin missään sodassa YK:n historiassa.

Tarvitaan sanktioita

Puolueessa surraan lisäksi sitä, että Israelin estäessä humanitaarisen avun pääsyä Gazaan on alueella alkanut nälänhätä, mikä koskettaa yli 1,1 miljoonaa ihmistä Gazassa. Tilanne on vaikein Pohjois-Gazassa, jossa joka kolmas alle 2-vuotias kärsii akuutista aliravitsemuksesta.

– Ihmiset joutuvat turvautumaan karjarehuun ravintoa saadakseen, ja ruoka-avulla on suuria vaikeuksia päästä alueelle. Tästä huolimatta Israel on ilmoittanut YK:lle, että se ei tule sallimaan UNRWA:n ruoka-apukuljetuksia Pohjois-Gazaan, vasemmistoliitto toteaa.

Sen mielestä Israel on osoittanut, ettei ulkomaiden julkilausuttu paheksunta ole tarpeeksi vaikuttamaan sen toimintaan.

– Siksi Suomen ja koko kansainvälisen yhteisön pitää asettaa sille sanktioita ja taloudellisia pakotteita. Euroopan ja länsimaiden toiminta toista miehittäjävaltiota Venäjää vastaan osoittaa, että päättäviin kansainvälisiin painostustoimiin kyetään, vasemmistoliitto vaatii

– Samoin on selvää, että viimeistään nyt Suomen pitää lopettaa kaikki ase- ja puolustustarvikekauppa Israelin kanssa.