Vasemmistoliiton vantaalainen kansanedustaja Jussi Saramo arvostelee pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman hallituksen leikkauspäätöksiä, jotka johtivat Lohjan synnytyssairaalan lakkauttamiseen.

Saramon mielestä Orpon oikeistohallitus toistaa Sipilän hallituksen virheitä. Hän vaatii, että päätös sulkea Lohjan synnytysosasto perutaan.

Osa jatkumoa

”Julkisille palveluille on annettava mahdollisuus sen sijaan, että hallitus siirtää puoli miljardia euroa yksityisen terveysbisneksen tukemiseen.”

Saramo muistuttaa ajasta ennen Rinteen ja Marinin hallituksia. Hän näkee Lohjan synnytystoiminnan lakkauttamisen osana samaa vahingollista jatkumoa, jota viitoitti Porvoon synnytyssairaalan alasajo Sipilän hallituskaudella.

– Porvoon synnytyssairaalan lopettaminen oli suuri virhe, josta olisi pitänyt oppia. Nyt seuraava oikeistohallitus pakottaa leikkauksillaan ajamaan alas Lohjan. Porvoon sairaalan alasajo jatkuu yö- ja viikonloppupäivystyksen lopettamisella, samoin tehdään myös Lohjalla, hän sanoo.

Saramo muistuttaa siitä, miten kuntien järjestämät hoiva- ja terveyspalvelut olivat ennennäkemättömässä kriisissä vuonna 2019 Sipilän hallituksen jäljiltä. Hänen mukaansa pienet kunnat eivät pystyneet järjestämään palveluita itse lainkaan, ja jonot kasvoivat kasvukeskuksissakin. Vanhukset olivat heitteillä, eikä vanhushoiva ole vieläkään täysin kunnossa.

– Kunnat tekivät silloin yli kolme miljardia euroa velkaa, ja julkinen talous velkaantui yhteensä enemmän kuin esimerkiksi toissa vuonna. Tästä tilanteesta aloitimme edellisen hallituskauden, Saramo sanoo.

Hyvä maine, poikkeuksellista laatua



Saramo toteaa kuntatalouden olevan nyt tasapainossa, mutta valtion rahoitukseen siirretyssä sotessa on yhä miljardin euron alijäämä.

– Hallituksen pitäisi leikkaamisen sijaan korjata soten rahoitus. Julkisille palveluille on annettava mahdollisuus sen sijaan, että hallitus siirtää puoli miljardia euroa yksityisen terveysbisneksen tukemiseen, Saramo sanoo.

– Lohjan synnytyssairaala on Suomen mittakaavassa suuri yksikkö. Sen toiminta on ollut poikkeuksellisen laadukasta. Kodikasta synnytysosastoa on kuvailtu vauvamyönteiseksi. Se on erikoistunut niin sanottuun pehmeään synnytykseen. Etenkin pelkopotilaita on hakeutunut Lohjalle jopa toiselta puolelta Uuttamaata, Lohjan hyvän maineen vuoksi.

Saramo on huolissaan sairaalan työntekijöiden kohtalosta.

– Työvoimapulaa Helsingissä ei voi ratkoa siirtelemällä ihmisiä paikasta toiseen heiltä itseltään kysymättä. Työntekijät eivät halua lähteä muun Uudenmaan sairaaloista pääkaupunkiseudulle, Saramo sanoo.