Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan pitkäaikainen jäsen Anna Kontula ohjastaa SDP:n puheenjohtajaa Antti Lindtmania viestipalvelu X:ssä toteamalla, että perustuslakivaliokunnan lausuntoa ei voi enää muuttaa.

– Hei Antti, tosi hyvä, jos aiotte vaatia ihmisoikeuksien parempaa huomioimista käännytyslain jatkotyöstössä, Kontula kirjoitti tiistai-iltana.

– Parhaassa tapauksessa se voi pelastaa jonkun ihmisparan hengen.

”Nyt ei ehkä kukaan ole oikein varma, mitä seurauksia tällä asetelmalla on.”

Kontula vastasi Lindtmanille, joka arvioi X:ssä tuoreeltaan perustuslakivaliokunnan lausuntoa eilen tiistaina toteamalla olevan selvää, että SDP ei voi tukea hallituksen esitystä nykyisenlaisena. SDP oli tiistaina kuitenkin perustuslakivaliokunnassa hyväksymässä lausuntoa.

– Tulemme esittämään selkeitä korjauksia hallituksen esitykseen hallintovaliokunnassa, johon asian käsittely nyt siirtyy. Perustuslakivaliokunnan edellyttämät korjaukset ovat tärkeä alku, mutta tarvitaan myös muita muutoksia, Lindtman totesi.

– Vasta sen perusteella, onnistuuko hallintovaliokunta korjaamaan esitystä riittävästi ja parantamaan erityisesti kansainvälisten sopimusten huomioonottamista, voidaan asiaa arvioida uudestaan ja muodostaa lopullinen kanta, Lindtman kirjoitti.

Vaikuttaa muihin lakeihin

Kontula muistutti, että perustuslakivaliokunnan lausunnoilla on muusta lainsäädännöstä itsenäinen merkitys, koska niitä hyödynnetään myös jo voimassa olevien lakien tulkinnassa ja uusien lakien valmistelussa.

– Kävi käännytyslaille siis miten tahansa, perustuslakivaliokunnan onneton lausunto on osa tulkintamateriaalia niin kauan kuin tämä oikeusjärjestelmä pystyssä pysyy, hän painotti.

– Tilanne on historiallinen: meillä on perustuslakivaliokunnan lausunto, jonka mukaan ihmisoikeuksia (ja eu-oikeutta?) voitaisiin ohittaa kansallisella lainsäädännöllä. (ja paljon muuta sälää.)

-– Kun nyt tulee seuraava vakava kriisi (ja skenaarioiden mukaan se tulee) ja poliitikkojen tekee taas mieli luistaa ihmisoikeuksista, tämä lausunto kaivetaan esiin. Ja silloin ei ehkä ole kyse jonkun anonyymin maahantulijan oikeuksista – vaan sinun oikeuksistasi, Antti., Kontula kirjoitti.

– Koska tässä lausunnossa ei nyt otettu kantaa yksittäiseen, vain joitakuita tuntemattomia koskevaan perusoikeuteen, vaan koko ihmisoikeusjärjestelmän rooliin suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön. Siis yritetään purkaa lukkoa, joka suojaa meidän kaikkien ihmisoikeuksia panikoivien poliitikkojen hyvin huonoilta ratkaisuilta.

Epävarmuutta?

Kontula myös huomautti ihmisoikeusjärjestelmän idean olevan sen, ettei sitä voi ohittaa kansallisella lainsäädännöllä.

– Tähän Suomi on sitoutunut allekirjoittaessaan nämä kansainväliset ihmisoikeussopimukset, hän kirjoitti.

– No tästä syystä perustuslakivaliokunnan lausunnolla ei ole kovin hyvää kantavuutta: sitä on vaikea sovittaa yhteen muun oikeusjärjestelmämme kanssa ja nyt ei ehkä kukaan ole oikein varma, mitä seurauksia tällä asetelmalla on.

Juttua päivitetty 19.6.2024 klo 10:52: Korjattu kirjoitusvirheitä.