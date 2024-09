Teollisuusliitto esittää, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus päättää tänään tiistaina alkaneessa budjettiriihessään työmarkkinamallia koskevan lainsäädännön valmistelun lopettamisesta. Liiton mukaan hallitus tukisi päätöksellä syksyllä käynnistyvien työehtosopimusneuvotteluiden onnistumisen edellytyksiä.

Teollisuusliitto muistuttaa siitä, että palkansaajien ostovoiman kannalta tärkeimmät ratkaisut tehdään työmarkkinapöydissä. Sen mukaan Orpon hallitus on jo nyt ajamillaan työelämäheikennyksillä vaikuttanut neuvotteluosapuolten toimintaan epätarkoituksenmukaisella tavalla. Palkansaajapuolen yhteinen näkemys on se, että tehdyillä ja tulevilla politiikkatoimilla on merkitystä työmarkkinakierroksen lopputuloksen kannalta.

Annettava työrauha

ILMOITUS ILMOITUS

”Neuvotteluosapuolet tarvitsevat nyt työrauhan.”

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto katsoo, että hallituksen on annettava työmarkkinajärjestöille työrauha tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin.

– Neuvotteluihin lähdetään erittäin haasteellisessa tilanteessa. Neuvotteluosapuolet tarvitsevat nyt työrauhan, Aalto sanoo.

– Sen vuoksi katsomme, että hallituksen tulisi lopettaa työmarkkinamallin valmistelu. Palkanmuodostukseen liittyvät asiat kuuluvat työmarkkinaosapuolille, eikä lainsäädännöllä tule rajoittaa osapuolten toimintaedellytyksiä.

Hän pitää budjettiriihtä hallitukselle otollisena paikkana lopettaa valmistelussakin ongelmalliseksi todetun mallin edistäminen.

– Lakiesityksestä luopuminen lähettäisi syksyn työehtosopimuskierrosta aloittaville järjestöille selkeän viestin siitä, että hallitus on omalta osaltaan valmis rauhoittamaan tulehtunutta työmarkkinatilannetta, hän toteaa.

Vaikutuksia ei tiedetä

Teollisuusliitto esittää myös, että hallitus pidättäytyy budjettiriihessään lisäleikkauksilta sosiaali- ja työttömyysetuuksiin. Aiemmin tehtyjen, palkansaajille tärkeiden etuuksien valmistelun yhteydessä hallitus laiminlöi liiton mielestä asianmukaisten ja riittävien vaikutusarvioiden tekemisen.

Erityisesti leikkausten kumulatiivisia vaikutuksia palkansaajakotitalouksien arkeen ei kunnolla tiedetä. Työttömyystilanteen heikkeneminen kyseenalaistaa myös leikkausten mahdolliset työllisyysvaikutukset.

Teollisuusliitto arvioikin, että budjettiriihen yhteydessä hallituksen on syytä korjata aiemmat virheensä vaikutusarvioihin liittyen.

– Leikkausten vaikutusten kokonaisvaltainen arviointi on käynnistettävä. Tarpeen mukaan hallituksella on oltava kykyä peruuttaa tehdyistä leikkauksista, mikäli ne eivät ole toteuttaneet hallituksen leikkauksille asettamia tavoitteita valtiontalouden säästöistä ja työllisyysvaikutuksista tai niiden yhteisvaikutukset osoittautuvat kohtuuttomiksi, Aalto kertoo.

– Hallituksen tulisi keskittyä budjettiriihessä päätöksiin, joilla vahvistetaan talouden kasvun edellytyksiä. Taloutta ja kansalaisten ostovoimaa näivettävien leikkausten ja veronkorotusten sijaan kasvun tukemisen pitäisi olla hallituksen tärkein prioriteetti.