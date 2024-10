Vasemmistoliitto yhtyy SDP:n esityksiin epäluottamuksesta sekä pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtamalle oikeistohallitukselle että ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Taviolle (ps.). Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski kannatti tiistaina täysistunnossa tehtyä epäluottamusesitystä Taviolle.

– Ministeri Tavio on valtioneuvoston jäsenenä epäonnistunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Suomen ulkopolitiikassa, Lohikoski sanoi.

Epäilyksiä Suomen linjasta

”Tämähän on kuin hallituksen rasismin vastaisen tiedonannon uusinta.”

SDP:n kansanedustaja Johannes Koskinen perusteli epäluottamusta tiistaina hallituksen kehityspoliittista selontekoa koskevassa ryhmäpuheessaan .

– Viime aikoina maan hallituksen linja tai linjattomuus Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisten periaatteiden noudattamisessa on herättänyt huolta, esimerkiksi ministeri Tavion kielteinen päätös Ukrainan tasa-arvoliittoumasta ja hallituksen kyvyttömyys oikaista sitä, hän sanoi.

Lohikoski muistutti siitä, että Tavion tekemä päätös olla tukematta Ukrainaa osana kansainvälistä tasa-arvoliittoumaa on tasa-arvon vastainen ja on herättänyt epäilyksiä Suomen ulkopolitiikan linjasta, jossa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on aiemmin ollut tärkeä ja perinteinen osa Suomen ulkopoliittista linjaa.

– Päätös on poikkeuksellinen. Se herättää huolta arvoista, jotka ohjaavat toimintaamme maailmalla. Se herättää huolta siitä, millainen yhteistyökumppani Suomi on tasa-arvoasioissa, Lohikoski sanoi.

Hän totesi myös, että Taviolla oli mahdollisuus perua tasa-arvon vastainen päätöksensä, mutta hän ei tehnyt niin. Pääministeri kuitenkin lupasi, että Tavio kirjoittaa valmistelussa olevaan jälleenrakentamissuunnitelmaan jotain myös tasa-arvosta.

– Tämähän on kuin hallituksen rasismin vastaisen tiedonannon uusinta. Pelkkä temppu, jotta voidaan sanoa, että jotain on tehty, Lohikoski totesi.

– On selvää, ettei tällaisella suunnitelmapaperin tasa-arvo-osiolla paikata ministeri Tavion epäonnistumista.

Keskusta kannattaa ja ei kannata

Vihreät totesi tiedotteessaan tiistaina, että se kannattaa Taviolle esitettyä epäluottamuslausetta, sillä Suomen ulkopoliittinen johto on sekaannuksessa.

– Pääministeri Orpo vakuuttelee, että ulkopolitiikan linja on kirkas, mutta ministeri Tavion linjasta poikkeavaa päätöstä jättäytyä pois Ukrainan tasa-arvoliittoumasta ei korjata, eivätkä hallituksen muutkaan ministerit sitoudu ulkopoliittisessa ministerivaliokunnassa yhteiseen linjaan, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu totesi.

Oppositiossa olevan keskustapuolueen suhtautuminen on hiukan monimutkaisempi. Se aikoo äänestää epäluottamusta sekä Taviolle että hallitukselle, mutta se ei silti yhdy SDP:n esitykseen.

– Emme keskustassa pidä viisaana nyt epäluottamuslausetta ulkopolitiikasta. Sekavaa tilannetta ei pitäisi hämmentää enempää, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

– Luottamuksemme Petteri Orpon hallituksen johtajuuteen ja toimintakykyyn on kuitenkin mennyt, joten äänestämme epäluottamusta ministerille ja hallitukselle.