Greenpeacen tuoreesta analyysista selviää, että 29 kansainvälisesti merkittävän lihan- ja maidontuottajan arvioidut metaanipäästöt ovat samaa luokkaa kuin maailman 100 suurimman fossiilisten polttoaineiden tuottajien raportoimat päästöt.

Raportti myös toteaa, että tuotannon ja kulutuksen rakenteelliset muutokset hyvätuloisissa maissa voisivat tuottaa merkittävän ilmaston lämpenemistä hidastavan vaikutuksen vuoteen 2050 mennessä, ja positiivisia tuloksia voitaisiin nähdä jo vuoteen 2030 mennessä.

Suomen markkinoilla toimivista maitoalan yrityksistä selvityksessä ovat mukana muiden muassa Arla ja lukuisia tunnettuja juusto- ja välipalatuotemerkkejä maahantuova ranskalainen Lactalis.

ILMOITUS ILMOITUS

Tutkimukset osoittavat karjatalouden olevan suurin ihmisen aiheuttama metaanilähde.

Kasvisruokaa lisää

Tuore raportti Turning down the heat: Pulling the Climate Emergency Brake on Big Meat and Dairy osoittaa, että ilmaston lämpenemistä on mahdollista merkittävästi hidastaa elinaikanamme oikeudenmukaisella siirtymällä pois teollisesta liha- ja maitotuotannosta ja lisäämällä kasvipohjaisten elintarvikkeiden osuutta, niin sanottua planeetaarista ruokavaliota noudattaen.

Planetaarisessa ruokavaliossa täysjyvätuotteet, hedelmät, vihannekset, pähkinät ja palkokasvit muodostavat merkittävän osan ruokavaliosta. Liha- ja maitotuotteet ovat tärkeä osa ruokavaliota, mutta huomattavasti pienempinä määrinä kuin täysjyvätuotteet, hedelmät, vihannekset, pähkinät ja palkokasvit.

– Hallitusten on ohjattava investointeja ja asetettava sääntöjä, jotka ohjaavat alan yrityksiä todellisiin ilmastotekoihin. Ruoka- ja maataloussektorin väärinkäytöksiä on korjattava poistamalla lihan ja maitotuotteiden ylituotanto ja -kulutus, sanoo Greenpeacen ilmastoasiantuntija Olli Tiainen.

– Viljelijöitä ja työntekijöitä on tuettava oikeudenmukaisessa siirtymässä samalla kun ilmastoa lämmittäviä päästöjä karsitaan.

Lihan kulutuksen vähentämisellä merkitystä

Analyysi arvioi, että liha- ja maitotuotteiden ylituotannon ja liikakulutuksen vähentämisellä voidaan estää jopa 0,12 Celsius-asteen lämpeneminen vuoteen 2050 mennessä perusuraan verrattuna.

Raportin mukaan viiden suurimman liha- ja maitotuotantoyhtiön eli JBS:n, Marfrig, Minervan, Cargillin ja Dairy Farmers of American arvioidut metaanipäästöt ylittävät viiden suuren fossiilisten polttoaineiden tuottajan yhteenlasketut raportoimat metaanipäästöt.Suuret fossiilisten polttoaineiden tuottajat ovat ExxonMobil, Shell, Total Energies, Chevron ja BP.

Raportissa todetaan, että karjatalouden jättiläinen JBS sijoittuisi viidenneksi, jos sen päästöt sijoitettaisiin rinnakkain suurimpien metaanipäästöjä aiheuttavien fossiiliyhtiöiden kanssa. Sen metaanipäästöt kilpailevat suurten öljy-yhtiöiden ExxonMobilin ja Shellin kanssa.

Jo murto-osa pelastaisi satoja miljoonia ihmisiä

Analyysin tarjoama 0,12 asteen pieneneminen lämpötilan nousussa vastaisi 37 prosentin vähennystä ennustetusta 0,32 asteen lämpenemisestä, joka aiheutuisi liha- ja maitotuotannosta yksinään vuoteen 2050 mennessä, jos nykyinen tuotanto ja kulutus jatkuvat.

Nämä ennusteet perustuvat Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön UN FAO:n arvioon, jossa ruoantuotanto ja maatalous jatkuvat vuoteen 2050 saakka ilman muutoksia.

Greenpeace kuitenkin muistuttaa asiaa koskevassa tiedotteessaan keskiviikkona, että jo se, että ilmaston lämpenemistä pystyttäisiin vähentämään murto-osalla, vähentäisi merkittävästi haitallisia vaikutuksia. Päätelmä perustuu arvioon, jonka mukaan jokainen estetty 0,3 asteen lämpeneminen vuosisadan loppuun mennessä voisi vähentää 410 miljoonan ihmisen altistumista äärimmäiselle kuumuudelle.

Karjatalous suuri metaanin lähde

Greenpeace muistuttaa tutkijoiden olevan yhtä mieltä siitä, että metaanin eli kasvihuonekaasun on vähennyttävä nopeasti tällä vuosikymmenellä. Se on vapautuessaan ilmakehään jopa 80 kertaa voimakkaampi kuin hiilidioksidi.

– Huolimatta siitä, että tutkimukset osoittavat karjatalouden olevan suurin ihmisen aiheuttama metaanilähde, Suomenkin allekirjoittama maailmanlaajuinen metaanisitoumus keskittyy vain fossiilisten polttoaineiden tuottajien metaanipäästöjen nopeaan vähentämiseen, eikä vaadi merkittävää vähennystä liha- ja maitotuotantoteollisuuden metaanipäästöissä, järjestön tiedotteessa ihmetellään.

Metaanisopimus on vuodelta 2021.