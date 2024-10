Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Mai Kivelä?

– Nostaisin esille sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanteen ja hyvinvointialueiden rahoituksen. Se on iso asia ja siitä oli tiistaina eduskunnassa pääministerin ilmoituksen pohjalta keskustelu. Odotimme edes jotain positiivisesta viestiä hallitukselta liittyen sotealan vaikeaan tilanteeseen, mutta emme saaneet mitään. Sen sijaan nyt on sotepalveluihin tulossa miljarditason leikkaukset, jotka koskevat kaikkia mahdollisia palveluja lastensuojelusta vanhusten hoitoon. Lisäksi hoitoon pääsy vaikeutuu.

– Tämä hallitus ei ole tuonut yhtäkään lakia, joka jotenkin parantaisi sosiaali- ja terveydenhuollon tilannetta.

”Kyse on oikeistolaisesta ideologiasta eikä siitä, että välitettäisiin siitä, miten sotepalvelut toimivat.”

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Kritisoimme hoitotakuun pidentämistä 14 vuorokaudesta kolmeen kuukauteen. Päätös on erityisen haitallinen, koska ihmiset eivät tervehdy jonossa, ja luultavasti kustannukset kasvavat, jos hoitoa ei saa ajoissa. Niinpä tilanne vaikeutuu erikoissairaanhoidon puolella. Kaiken kaikkiaan tämä on täysin järjetöntä niin kutsuttua normin purkua. Se pahentaa tilannetta ja on käytännössä vain leikkaus.

– Olemme nostaneet esiin myös sitä, että samaan aikaan on varaa antaa yksityiselle terveydenhuollolle puolen miljardin euron lahja. Se osoittaa, että kyse on oikeistolaisesta ideologiasta eikä siitä, että välitettäisiin siitä, miten sotepalvelut toimivat.

– Olemme vuoden sisällä tuoneet ainakin kaksi laajaa esitystä siitä, mitä soten piirissä pitäisi tehdä. Toukokuussa teimme yhdeksän ratkaisun listan sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi. Niissä muun muassa haluaisimme pidentämisen sijaan lyhentää hoitotakuuta seitsemään päivään ja kehittää omalääkäri- ja omahoitajamallia.

– Näissä on mukana esimerkiksi se, että tuo puoli miljardia käytettäisiin julkisen puolen terveyspalvelujen parantamiseen sen sijaan että se lahjoitetaan yksityisille terveysjäteille. Lisäksi ehdotamme, ettei hallituksen suunnittelemia leikkauksia tehtäisi, koska ne näkyvät hyvin konkreettisesti julkisissa palveluissa.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Koska en istu soteasioiden päällä missään eduskunnan valiokunnassa, kohdallani korostuu näissä asioissa politiikan ryhmätyön luonne. Suuren osan työstähän me teemme eduskuntaryhmänä – käsittelemme yhdessä ohjelmapaperit, keräämme kommentit, päätämme yhteiset linjamme ja olemme sitten yhdessä niiden takana. On politiikan perustyötä, että ajetaan asioita ryhmänä.

– Toki olen puhunut soten tilanteesta ja osallistuin pääministerin ilmoituksen täysistuntokäsittelyyn. Olin pyytänyt siihen puheenvuoron ja odotin sitä koko asian käsittelyn ajan, mutten saanut sitä. Välillä käy näin, koska puheenvuoroja jaetaan eduskuntaryhmien koon, valiokuntavastuiden ja senioriteetin mukaan. Ja lopultahan se on puhemies, joka päättää, kenelle antaa puheenvuoron.

– Mutta oleellista oli, että ryhmämme kannat tulivat esille.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Tämä on ollut marjanpoimijoiden osalta merkittävä viikko eduskunnassa, koska saimme eduskuntaan esityksen, jolla marjanpoimijat tuodaan työntekijän asemaan. He olisivat jatkossa kausityöntekijöitä koskevan lain piirissä.

– Tämä on hieno juttu, vaikka se ei yksin poista kaikkia marja-alaan liittyviä ongelmia, kuten marjanpoimijoiden hyväksikäyttöä. Mutta tämä on selkeä parannus. Yksi epäkohta on ollut marjanpoimijoiden epämääräinen asema. He ovat tulleet turistiviisumeilla ja ovat olleet pitkälti lainsuojattomia. Lisäksi se on ollut systemaattista toimintaa, että köyhästä maasta tuodaan rikkaaseen pohjoismaahan ihmisiä, jotka sitten ovat olleet täysin riippuvaisia marjayrityksistä matkojen, asumisen ja ruuankin suhteen. Samaan aikaan poimijoilla ei ole ollut työntekijän asemaan liittyvää suojelua tai sääntelyä.

– Poimijat ovat joutuneet ottamaan isoja riskejä ja pahimmassa tapauksessa palanneet kotiinsa Thaimaaseen velkaantuneina.

– Olemme puhuneet tästä yli kymmenen vuotta. Jo Vasemmistonuorissa teimme asian eteen töitä Li Anderssonin kanssa. Ja vielä alkuvuodesta teimme asiasta hänen kanssaan lakialoitteen. Tämä on ryhmämme kannalta iso asia, mutta tuntuu henkilökohtaisestikin erityisen hienolta, että se etenee.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Sain eilen luettua Rutger Bregmanin kirjan Moraalinen kunnianhimo (Atena). Bregman perää siinä ihmisiltä kunnianhimoa moraalisten asioiden suhteen. Erityisesti arvostin sitä, että lähestymistapa poliittiseen toimintaa ei ollut pelkästään ihmiskeskeinen vaan sen mukaan kaikki elävät eläimet, joilla on kyky tuntea, tulee huomioida moraalisen piirin sisällä.

– Suosittelen nyt myös kirjamessuja, jotka ovat meneillään Helsingissä. Niitä voi seurata striimattunakin, jos ei pääse paikan päälle.

– Kirjamessut on hieno tapahtuma, jossa on paljon mielenkiintoisia keskusteluja. Minua kiinnostaa esimerkiksi Lähi-itään liittyvät keskustelut ja tietenkin mahdollisuus luulla kirjailijoita livenä. Paikalla on monen muun kiinnostavan kirjailijan lisäksi lempikirjailijoistani esimerkiksi suomalainen Pajtim Statovci ja ruotsalainen Johannes Anuyru, jota Li Andersson haastatteli messuilla perjantaina.

