Suomen suurimman ammattiliiton, noin 200 000 jäsenen Teollisuusliiton valtuusto oli alkuviikosta koolla Helsingissä. Liiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen kertoo KU:lle, että tunnelmat valtuuston kokouksessa olivat positiivisia.

– Sekä jäsenistömme että hallintomme on ollut tyytyväisiä siihen, että tulimme julkisuuteen palkankorotustavoitteidemme kanssa ja kerroimme sen rehellisesti koko kansan tietoon, Lehtonen sanoo.

Teollisuusliitossa nähdään laajasti, että SAK:laisten liittojen yhteinen koordinaatio TES-neuvotteluissa on ollut positiivinen asia.

– Toki tätä samaa koordinaatiota työnantajapuoli on harrastanut jo vuosia, Turja Lehtonen muistuttaa.

– Toisaalta meillä on kovasti ihmetelty sitä, miksi työnantajat ovat niin hämmästyneitä tästä tavoitteestamme. Suomen hallitus on ajanut ”Ruotsin mallia” kuin käärmettä pyssyyn, ja nyt on toimittu puhtaasti sen Ruotsin mallin mukaisesti, Lehtonen kertoo.

Hänen mukaansa liiton kentältä eli luottamushenkilöiltä ja liiton jäseniltä tuleva viesti on se, että SAK:n liittojen kymmenen prosentin palkankorotustavoitetta tuetaan täysillä.

– Meillä myös ymmärretään, että se on tavoite. Se, mitä saadaan, voi olla toinen, mutta kymmenen prosenttia on se tavoite. Kentältä saadaan myös jatkuvasti tietoa siitä, että porukkamme on valmis taistelemaan asiansa puolesta, Lehtonen toteaa.

Myös sovittelujärjestelmästä on käyty keskustelua. Teollisuusliitossa nähdään, että hallituksen politiikka on heikentänyt valtakunnansovittelijan asemaa ja mahdollisuuksia olla työmarkkinaneuvotteluissa mukana.

– Minun tietooni on tullut jäsenistön vahva viesti siitä, että liitto on nyt oikealla asialla. Näyttäisi siltä, että tämä poliittinen ilmasto erilaisten gallupien muodossa osoittaa sen, että työntekijät alkavat huomata, kuka heidän muroihinsa on pissinyt, Lehtonen sanoo.

Eskalaatiota tiedossa

Vaikka Teollisuusliitolla on tällä hetkellä Turja Lehtosen mukaan hyvä tekemisen meininki, on liitto silti huolissaan työehtosopimusneuvotteluiden jumiutumisesta.

”Asiat eivät yksinkertaisesti etene: kello käy, eikä Hakulista näy.”

– Olemme nyt yli kahden kuukauden ajan neuvotelleet teknologiateollisuuden työehtosopimusta ja käyneet monta kertaa valtakunnansovittelijan juttusilla. Asiat eivät yksinkertaisesti etene: kello käy, eikä Hakulista näy, Lehtonen murjaisee.

Hän arvioikin, että työnantajapuoli on ilmeisesti päättänyt ottaa mahdollisesti tulevat työtaistelut vastaan. Teollisuusliiton jäsenet ovatkin Lehtosen mukaan nyt aidosti huolissaan siitä, onko työnantajapuolella edes aitoa halua tehdä työehtosopimusta.

– Minulla on tällä hetkellä sellainen olo, että työnantajilla ei ole minkäänasteista tahtotilaa päästä sopimukseen – ainakaan tämän vuoden aikana. Tähän mennessä keskustelu on ollut enemmän tai vähemmän diiba-daabaa. Sopimushaluja ei tunnu olevan työnantajapuolella, vaan sieltä haetaan konfliktia, Lehtonen toteaa.

Hänen mukaansa ay-puolella ollaan valmiita konfliktiin, jos sellainen tulee, mutta Teollisuusliitto ei sellaista missään nimessä toivo. Työnantajan konfliktihakuisuus on Turja Lehtosen mukaan huolestuttava merkki siitä, mihin kaikkeen neuvottelukierros saattaa vielä eskaloitua.

– Selkeästi tällä hetkellä työnantajat ovat hallituksen ja oman poliittisen ideologiansa vankeja. Työehtosopimusneuvotteluja ei käydä tällä hetkellä siten, niin kuin niitä on aiemmin käyty, vaan ideologiset periaatteet jyräävät. Työnantaja vain vastaa, että ”ei käy”. Ei perustella asioita millään tavalla, eikä niistä suostuta edes keskustelemaan, Lehtonen luettelee.

Myös tunnelma valtakunnansovittelijan luona on nyt erilainen kuin aikaisempina vuosina.

– Keskeneräinen lainsäädäntö vaikuttaa jo neuvotteluihin sekä sovittelijan asemaan ja toimintaan.

Kuka hallitsee työmarkkinoita?

Jokaisesta työmarkkinakierroksesta ennustetaan aina pitkää ja vaikeaa. Tällä neuvottelukierroksella Teollisuusliitto on antanut jo kuusi lakkovaroitusta, joiden piirissä on 220 yritystä, 430 toimipaikkaa ja 33 000 työntekijää.

Kysytään niis näin: onko työmarkkinajärjestelmä enää kenenkään hallittavissa?

– Tällaista tämä ei aikaisemmin ole ollut. Työnantajat särkivät suomalaisen työmarkkinajärjestelmän ihan itse. Hallitus on ollut siinä hyvänä kakkosena mukana, Turja Lehtonen syyttää.

– Kuten valtuustopuheessani sanoin, nämä työnantajan linjaukset näyttävät Temusta tilatuilta. Täyttä sekundaa.

Lehtonen katsoo työmarkkinoiden sekasortoisuuden johtuvan siitä, että työnantajalinnakkeessa ei ole enää työmarkkinoita tuntevia ihmisiä.

– Siellä on poliittisia broilereita ja pääsääntöisesti kokoomuksen nuorisojärjestöstä, eduskuntaryhmästä ja avustajaryhmästä koostettua porukkaa. Ei sen porukan tavoitteena ole saada aikaan työmarkkinaratkaisua, vaan halutaan ideologisesti lyödä palkansaajaa ja tuhota suomalaista ammattiyhdistysliikettä, Lehtonen jyrähtää.

Hänen mukaansa työnantajaleiri käyttää nyt maan poliittisia voimasuhteita taitavasti hyväkseen, mutta unohtaa kuitenkin sen tosiasian, että vuodet eivät ole veljiä keskenään.

– Nämä tilanteet saattavat olla joskus tulevaisuudessa myös toisinpäin. En näe järkevänä toimintana sellaista, että työnantaja niistää palkansaajaa sata-nolla ja vähän päälle, Lehtonen sanoo.

Yli 20 vuotta ammattiyhdistysliikkeessä työskennellyt Lehtonen sanoo, että ennen neuvottelupöytiin tultiin ennen tekemään ratkaisuja. Nyt tilanne on toinen.

– Elinkeinoelämän keskusliitto kontrolloi työnantajapuolen neuvotteluita todella tarkasti ja terävästi. Sieltä ei anneta työnantajaliitoille minkäänasteista liikkumavaraa, koska EK:lla on oma poliittinen agendansa, joka ei ole Suomen agenda, Lehtonen sanoo.

Hän korostaa, että Teollisuusliitolla ei ole tarvetta käynnistää ensimmäistäkään lakkoa.

– Emme me halua ”luoda painetta”. Me vain vastaamme siihen, että jos työnantaja on kertakaikkiaan haluton käymään minkäänasteisia vakavia neuvotteluita.

– Toisaalta taistelutahtomme on hemmetin korkealla. Olemme valmiit katsomaan viimeisenkin kortin, jos siihen saakka joudutaan, Lehtonen varoittaa.