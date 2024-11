Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen totesi suomalasien työmarkkinajärjestelmän muuttuvan pysyvästi tänä syksynä. Lehtonen puhui tänään maanantaina Teollisuusliiton valtuuston syyskokouksessa Helsingissä.

– Kyse on erityisesti kahdesta lakiesityksestä. Niin sanotusta vientimallista sekä paikallisesta sopimisesta, hän sanoi.

Hän muistutti siitä, että Suomessa on toteutettu vientimallia pitkään työmarkkinaosapuolten omasta toimesta.

– Joustavalla ja järkevällä tavalla. Kaikkien osapuolten tarpeet huomioiden, hän kuvaili.

– Nyt hallitus haluaa toteuttaa vientimallista omaa versiotaan pakolla lainsäädännön kautta. Luulen, että melko turhaan. Aikaiseksi on saatu iso sotku.

Hän ennusti riitaisempia työmarkkinoita, kun lakiesitys rajoittaa valtakunnansovittelijan toimintaa.

– Hallitus päätti valita työmarkkinoita jäykistävän ja kankeuttavan suunnan lainsäädännön kautta ja elinkeinoelämän toiveiden mukaisesti. Vientimallissa kärsijöinä ovat kaikki työntekijät. Voittajina työnantajat.

Heikoimpien hyväksikäyttöä

Lehtonen ruoti myös pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen esityksen paikallisesta sopimisesta. Uuden lain on määrä astua voimaan ensi vuoden alussa.

– Paikallinen sopiminen ja harmaa talous, työntekijöiden hyväksikäyttö ja työehtojen polkeminen kulkevat käsikädessä. Sen rinnalla, että paikallinen sopiminen hallituksen mallilla lisää työehtojen polkemista, se tulee lisäämään myös harmaata taloutta. Se on suuri ongelma, hän sanoi.

Hän kuvaili tapauksia maksamattomista palkoista, palkan määräytymisen epäkohdista ja saamatta jääneistä ylityökorvauksista.

– Kaikki tällainen on räikeää heikommassa asemassa olevien työntekijöiden hyväksikäyttöä. Ja tämä ei ole työntekijän tai ulkomaalaisen henkilön vika. Kyllä ongelma on työnantajien toiminnassa ja järjestelmän ongelmissa,hän painotti.

– En ennusta paikallisen sopimisen lakiesityksen korjaavan tai vähentävän tällaisia ongelmia. Päinvastoin!

Hän totesi Teollisuusliiton kuitenkin kannattavan paikallista sopimista.

– Mutta tällaista toimintaa ja hallituksen mallia ei voi kannattaa. Kannatamme tasapainoista ja työntekijöiden työehtoja vakauttavaa paikallista sopimista.

Heikkoa laatua

Lehtonen sanoi pelkäävänsä, että Orpon hallitus ei ymmärrä, mihin sen politiikka ajaa suomalaista työntekijää.

– Hallitus vain toistelee, että heillä on hyvä hallitusohjelma. Mutta jos en tietäisi työelämäuudistusten tulleen Etelärannasta, niin luulisin että ne on tilattu kiinalaisesta Temusta. Sen verran heikkoa ja kertakäyttöistä laatu on.

Lehtonen muistutti tuoreesta kyselystä, jonka mukaan yli puolet suomalaisista ajattelee, että nykyinen hallitus tekee Suomesta huonomman elää.

– Hallituksen tavoitteen on ollut tehdä Suomesta vähemmän vetovoimainen maa ulkomaalaisille. Hallitus on onnistumassa tässä niin hyvin, että Suomesta on tulossa huonompi maa ihan meille kaikille.