Teollisuusliitto ilmoitti perjantaina uusista lakoista. Lakkovaroitus annettiin Teknologiateollisuuden työnantajille ja Kemianteollisuudelle.

Suurin kiista koskee rahaa. Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen vierittää syytä juntturasta Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) harteille.

– Näyttäisi siltä, että Teknologiateollisuuden työnantajat on EK:n valvonnan pihdeissä ja kykenemätön tekemään itsenäistä ratkaisua. EK ei anna heille lupaa sopia, Lehtonen sanoo KU:lle.

Lehtonen perustelee näkemystään sillä, että Teollisuusliitolla syntyy koko ajan palkkaratkaisuja EK:n ulkopuolisen kentän kanssa.

– Ne ovat tasoltaan sellaisia, jota tässäkin haetaan.

Teollisuusliitto on muiden SAK:n liittojen tavoin vaatinut kymmenen prosentin palkankorotuksia. Korotuksilla liitot haluavat kuroa kiinni työntekijöiden ostovoimaa, joka on heikentynyt muutaman viime vuoden aikana jyrkästi. Palkkavaatimus on saanut työnantajajärjestöt ja EK:n takajaloilleen.

– EK:ta hiertää erityisesti palkkaratkaisu. Se haluaa valvoa kaikkea olematta työnantajajärjestö.

– Se on vastuutonta, kun ensin EK on pelannut itsensä kokonaan ulos neuvotteluista. EK:n valvonta ei perustu muuhun kuin ideologiseen näkemykseen, että koskaan ei ole työntekijän vuoro.

Työnantajien mukaan palkkavaatimus tuhoaa Suomen kilpailukyvyn. Mitään vastausta Teollisuusliitto ei Lehtosen mukaan ole saanut kysymykseen, millainen palkkaratkaisu sitä ei tuhoaisi.

Teknologiateollisuuden työnantajat kertoi torstaina, että se antoi palkoista esityksen, joka parantaisi selvästi palkansaajien ostovoimaa. Lehtonen aloittaa vastauksensa huomauttamalla, että palkansaajat ovat kymmenen vuoden takamatkalla ostovoimassa.

– Olen eri mieltä, ja niin ovat meidän ekonomistitkin. Sillä ei ostovoimakuoppaa kateta, Lehtonen vastaa.

Jos sopua ei osapuolten välillä synny, lakot alkavat maanantaina 27.1. ja päättyvät 1.2. Lakkojen piirissä on noin 13 000 työntekijää.

– Toivon loppuun saakka, että taisteluja ei tarvitse toteuttaa. Olemme Suomessa riittävän hankalassa tilanteessa.

Neuvottelut kestävät

Teollisuusliitto on neuvotellut Teknologiateollisuuden työnantajien kanssa syksystä lähtien uudesta työehtosopimuksesta. Nykyinen umpeutui viime vuonna marraskuun lopussa. Kemianteollisuuden työehtosopimus puolestaan umpeutui vuodenvaihteessa.

Neuvotteluja mutkistaa myös se, että Teollisuusliiton palkkaratkaisu on mukana määrittämässä muiden alojen palkankorotuksia. Lähtökohtana on Suomessa ollut, että muut alat eivät saa korkeampia palkankorotuksia kuin vientialoilla.

– Jos meidän niskassamme ei olisi kahden miljoonan palkansaajan riippaa, emme olisi tässä tilanteessa. Meillä on pöydässä useaan otteeseen ollut kysymys siitä, mitä tällainen ratkaisu tarkoittaa kuntapuolella.

– Emme tee sopimusta teollisuuteen, teemme sitä koko Suomelle. Tämä on haastavaa, Lehtonen tiivistää.

Hän painottaa, että Teollisuusliiton tehtävä on muiden liittojen tavoin neuvotella omien jäsentensä puolesta.

– Lähtökohtaisesti olemme tekemässä työehtosopimusta liittojen työpaikoille ja piste, Lehtonen paaluttaa.

Saadaanko sopimus valmiiksi ennen kuin lumet sulavat?

– Hyvä kysymys. Ennustaminen ja etenkin tulevaisuuden ennustaminen on aina hankalaa. Tässä se on vielä hankalampaa. Toivon, että asia saataisiin mahdollisimman nopeasti ratkaistua. Tässä on paljon muitakin haasteita toimialallamme.