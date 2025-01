Gazan tulitauon pitäisi astua voimaan sunnuntaina. Jos se todella toteutuu, tulee Israelin tuhoisalle hyökkäykselle ainakin hetkeksi stoppi. Viisitoista kuukautta kestäneen sodan seurauksena Gaza on pitkälti raunioina, ja kymmeniä tuhansia naisia ja lapsia on kuollut.

Jotain nyt sovitusta sopimuksesta kertoo se, että sen raamit ovat samat kuin seitsemän ja puoli kuukautta sitten esitellyn sopimusehdotuksen. Tähän kiinnitti huomiota muun muassa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart X-palvelussa.

Ensinnäkin nyt solmitun kolmivaiheisen sopimuksen raamit ovat täsmälleen samat, jotka presidentti Biden esitteli 31.5. eli seitsemän ja puoli kuukautta sitten. Tuolloin Biden esitteli ne Israelin sopimusehdotuksena, mutta tähän voidaan palata joskus myöhemmin. 2/ pic.twitter.com/8lFJ695mMM — Timo R. Stewart (@TimoStewart) January 15, 2025

Israel lähti hyökkäykseen sen jälkeen kun Gazaa hallitseva ääri-islamistinen Hamas oli tehnyt tuhoisan iskun Israeliin. Sittemmin sota on muuttunut käytännössä kansanmurhaksi, minkä vuoksi kansainvälinen rikostuomioistuin on antanut pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanjahusta ja entisestä puolustusministeristä Yoav Gallantista.

Upin Stewartin pitkästä viestiketjusta voi päätellä, että kysymysmerkkejä kolmivaiheisen sopimuksen tiellä on vielä paljon. Ensimmäisen vaiheen pitäisi päättyä maaliskuun alussa, jolloin valta Yhdysvalloissa on jo vaihtunut. Silloin vallassa on Donald Trump.

Helmikuussa puolestaan on tarkoitus neuvotella siitä, miten Gazaa tulevaisuudessa hallitaan. Hamas on hallinnut aluetta lähes parikymmentä vuotta, mutta tulevaisuudessa Israel ei halua antaa järjestölle mitään roolia siinä.

Ja mitä lopulliseen rauhaan tulee, on sen tiellä Israelin laiton miehitys palestiinalaisalueilla.

– Isompi kysymys Gazan poliittisesta tulevaisuudesta on vaikea. Se on myös osa vielä isompaa kysymystä palestiinalaisalueiden miehityksen purkamisesta ja omasta valtiosta. Vasta silloin oltaisiin rauhanneuvotteluissa, Stewart kirjoittaa.

Israel sanoi tavoitteekseen tuhota Hamasin. Sitä se ei tehnyt, koska tehtävä oli käytännössä mahdoton.

Vielä kerran kaksoisstandardeista

Länsimaille Gazan sota on ollut vaikea, koska se on paljastanut niiden kaksoisstandardit. Tästä on puhuttu paljon myös KU:n sivuilla.

Israel toimii pitkälti samalla tavalla kuin Venäjä, mutta länsimaat kykenevät tuomitsemaan vain jälkimmäisen julmat toimet. Israelin toteuttamaa kansanmurhaa länsi on seurannut voimattomana sivusta.

Se ei ole jäänyt huomaamatta keneltäkään. Siksi ei kannata ihmetellä, jos globaalissa etelässä ei olla hypätty länsimaiden kelkkaan saartamaan Venäjää.

Suomessa Gazan sota muuttui hämmentävällä tavalla osaksi oikeisto-vasemmisto-jakoa. Oikeiston suunnasta Israelia tunnuttiin osin puolustavan siksi, koska vasemmisto kiinnitti huomiota palestiinalaisten kansanmurhaan.

Oikea linja on helppo: jos kykenee tuomitsemaan yhden valtion sotarikokset, pitää kyetä tuomitsemaan myös toisen. Aivan samalla tavalla pitää kyetä tuomitsemaan myös israelilaisten siviilien murhaaminen.