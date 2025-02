Ylen tänään julkaiseman kunta- ja aluevaalikyselyn mukaan vasemmistoliitto olisi saamassa kuntavaaleissa 9,8 prosentin kannatuksen. Aluevaaleissa kannatus on vielä korkeampi: 10,2 prosenttia.

– Kyllähän tämä oli aivan ihana tapa herätä tänä aamuna ja nähdä nämä gallupit. Kun vertasin niitä aikaisempien vaalien tuloksiin, se näytti aivan erinomaiselta, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kertoo KU:lle.

Edellisissä, vuoden 2022 aluevaaleissa vasemmistoliitto sai 8,0 prosentin kannatuksen. Vuoden 2021 kuntavaaleissa vasemmistoliiton tulos oli 7,9 prosenttia.

– Kyllä tämä minun mielestäni on osoitus siitä, että vasemmistoliitossa on tehty pitkäjänteistä työtä ihmisten arjen palveluiden turvaamiseksi. Tässä on kyse arjen vaaleista, ja ihmiset ovat sen tunnistaneet, Minja Koskela sanoo.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja arvioi, että huhtikuussa järjestettävät kunta- ja aluevaalit ovat myös eräänlainen välitilinpäätös pääministeri Petteri Orpon (kok) hallitukselle.

– Kyllä ihmiset ovat senkin tunnistaneet. Ihmisillä ei selkeästi ole halua antaa mandaattia sille leikkauspolitiikalle, jota oikeistohallitus toteuttaa, Koskela sanoo.

Huoletonta arkea kaikille

Vasemmistoliitto julkaisi kunta- ja aluevaaliohjelmansa tänään Helsingissä.

– Meidän tavoitteemme on se, että jokainen ihminen pystyy elämään huoletonta arkea ympäri Suomea. Tämä liittyy esimerkiksi vahvoihin julkisiin palveluihin, jota me puolustamme sekä hyvinvointialueilla että kunnissa. Tämä on meille elimellistä ja haluamme pitää siitä kiinni, Minja Koskela kommentoi ohjelmaa.

Mitä kuntalaiset ympäri Suomea sitten saavat vasemmistoliittoa äänestämällä?

– Valtuutettuja, jotka haluavat pitää huolta siitä, että lääkäriin pääsee nopeasti, lähikoulu on paras koulu, päiväkoti sijaitsee kohtuullisen matkan päässä. Myös siitä, että kunta pitää huolta ilmasto- ja luontotyöstä ja siitä, että jokaisella on mahdollisuus lähiluontoon myös kaupungeissa, Minja Koskela toteaa.

Minja Koskela on itse ehdolla jatkokaudelle kaupunginvaltuustoon Helsingissä. Hänen mukaansa pääkaupungissa kuntavaalit ratkaisee sama asia kuin kaikkialla muuallakin: että arjen palveluista pidetään kiinni.

– Se on asia, jolle haluamme näissä vaaleissa antaa kaikkein keskeisin painoarvo: että kaikilla ihmisillä on aidosti huoletonta arkea ympäri Suomea.

”Teemme Helsingissä ja kaikissa kunnissa vasemmistolaista politiikkaa nyt ja aina. Se on lupaus, josta pidämme kiinni.”

Helsingissä vasemmistoliitolla on käynnissä hurja nousukiito. Huhtikuun kuntavaaleissa puolue kamppailee vihreiden ja SDP:n kanssa tosissaan kaupungin toiseksi suurimman puolueen asemasta.

Minja Koskela sanoo, että Helsingissä vaalikamppailua käydään myös suhteessa SDP:hen ja vihreisiin.

– Olemme Helsingissä pystyneet esimerkiksi osoittamaan, että olemme se puolue, jonka ansiosta Helsingin koulutusleikkaukset peruttiin. Teemme Helsingissä ja kaikissa kunnissa vasemmistolaista politiikkaa nyt ja aina. Se on lupaus, josta pidämme kiinni.

Minja Koskela, mikä on päivän biisi?

– Mirellan kappale Timanttei.