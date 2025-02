Vasemmistoliitto on tänään keskiviikkona julkaissut ohjelmansa kevään 2025 kunta- ja aluevaaleihin. Ohjelma keskittyy erityisesti palveluiden saavutettavuuteen, tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen sekä kestävään kehitykseen.

1. Viikossa hoitoon

Vasemmistoliitto korostaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaikkien yhteinen vastuu. Puolue haluaa vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja turvata oikea-aikaisen hoitoon pääsyn.

”Jokaisen on päästävä terveyskeskuslääkärin tai muun tarpeenmukaisen sosiaalipalveluiden tai terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle maksutta viikon sisällä yhteydenotosta. Hyvinvointialueiden on pyrittävä panemaan toimeen seitsemän vuorokauden hoitotakuu koko perusterveydenhuollossa. Perusterveydenhuollon resursseja on vahvistettava, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä vähentää osaltaan päivystyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon kuormitusta”, ohjelmassa sanotaan.

Lisäksi puolue ajaa terveyskeskusmaksujen poistamista ja perusterveydenhuollon resurssien kasvattamista.

Mielenterveyspalveluiden osalta ohjelmassa korostetaan ennaltaehkäisyä sekä matalan kynnyksen palveluiden saatavuutta. Erityisesti nuorten mielenterveysongelmiin on puututtava ajoissa, ja jokaiselle hyvinvointialueelle esitetään perustettavaksi itsemurhien ehkäisykeskus.

2. Kohtuuhintaista asumista

Vasemmistoliiton mukaan onnistunut kaupunki- ja liikennesuunnittelu takaa, että päivittäinen liikkuminen kaupungin sisällä töihin, kouluun tai harrastuksiin ei vaadi henkilöautoa. Rakentamalla tiiviimmin joukkoliikenteen lähelle voidaan säästää myös luontoa ja virkistysalueita.

”Uusia ja kohtuuhintaisia asuntoja on rakennettava tarpeeksi, jotta asuntojen hinnat eivät karkaa käsistä. Alueiden välistä eriarvoistumista puretaan ja ennaltaehkäistään rakentamalla jokaiseen kaupunginosaan monipuolisesti erilaista asumista sekä panostamalla lähikoulujen laatuun ja alueiden viihtyisyyteen”, ohjelmassa sanotaan.

Liikennepolitiikassa puolue panostaa julkisen liikenteen kehittämiseen ja sen hintojen alentamiseen. Vasemmistoliiton tavoitteena on, että joukkoliikenne on edullisempi vaihtoehto kuin oman auton käyttö.

3. Ilmastolle hyviä kuntia

Vasemmistoliitto vaatii kuntia asettamaan tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä ja sitoutumaan ilmastonmuutoksen hillintään kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa.

”Eläinten oikeuksien toteuttamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi on siirryttävä käyttämään yhä enemmän kasvispohjaisia tuotteita julkisten ruokapalveluiden hankinnassa ja tarjonnassa. Näiden osuutta on nostettava vähintään 50 prosenttiin hankinnoista. Kunnissa on lisättävä tietoisuutta ruokahävikin vähentämiseksi. Kunnan asukkaille on järjestettävä oppilaitosten ja työpaikkaruokailun ylijäämäannosten myyntiä”, vasemmistoliitto esittää ohjelmassaan.

Lisäksi: Maksuton aamupala kaikille koululaisille



Näiden lisäksi vasemmistoliitto linjaa, että tavoitteena on toteuttaa maksuton aamupala sekä välipala kaikissa kouluissa.

”Kouluikäisten aamupala jää usein kotona syömättä ja se vaikuttaa suoraan jaksamiseen ja keskittymiseen”, ohjelmassa kirjoitetaan.

Vasemmistoliitto katsoo myös, että on kuntien tehtävä on varmistaa, että toinen aste on maksuton myös tulevaisuudessa.

”Oppilas- ja opiskelijahuollossa on oltava riittävästi resursseja. Nuorten on päästävä heille suunnattujen mielenterveys- ja päihdepalveluiden pariin”, ohjelmassa esitetään.

Kunta- ja aluevaalien varsinainen äänestyspäivä on 13. huhtikuuta. Vasemmistoliiton kaikki kunta- ja aluevaaliehdokkaat löytyvät puolueen verkkosivuilta .