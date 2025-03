Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho ehti kysyä useita kertoja eduskunnassa valtiovarainministeri Riikka Purralta (ps.) datakeskusten sähköverohuojennuksen oikeutuksesta saamatta vastausta.

Tiistaina valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi hallituksen sittenkin esittävän datakeskusten sähkönkäyttöön liittyvän verotuen poistamista. Valmistelut toimista on käynnistetty. Päätöksiä tehtäneen kehysriihessä keväällä.

– Näin ilmeinen ja härski veroetu taisi käydä jo noloksi, Yrttiaho arvelee tiistaina lähettämässään tiedotteessa.

”Kasvava kysyntä nostaa sähkön kuluttajahintoja.”

– Hallitus on leikannut miljardeilla euroilla kansalaisten palveluita ja sosiaaliturvaa sekä korottanut arvonlisäveroja ja maksuja. Samaan aikaan kassa vuotaa globaaleille jättiyhtiöille, jotka näitä keskuksia perustavat.

Hallitus tuli järkiinsä?

Yrttiaho muistuttaa, että vasta valmistelun jälkeen voidaan arvioida, mitä muutoksia hallitus tosiasiassa esittää.

– Perusteluja datakeskusten veroalelle on useaan kertaan tivattu. Olisiko hallitus tullut tässä asiassa järkiinsä, hän pohtii.

. Veroalelle ei Yrttiahon mukaan ole ollut perusteita. Hän huomauttaa että käytännössä datakeskuksille on annettu lähes täysi vapautus sähköverosta. Sähköveron I-luokka maksuineen on 2,25 senttiä kilowattitunnilta. Datakeskukset ovat maksaneet II-luokan sähköveroa, joka on vain 0,06 senttiä.

– Kansalaiset maksavat sähkölaskussaan jos jonkinlaista veroa ja maksua, mutta maailman suurimmille teknologiayrityksille Suomen valtio on antanut satojen miljoonien eurojen veroedun. Oli jo aikakin, että otetaan niiltä, joilla on. Ja Googlen ja Microsoftin kaltaisilla yhtiöillähän on, Yrttiaho sanoo.

Ruotsi luopui jo pari vuotta sitten vastaavasta verohuojennuksesta.

– Datakeskuksia perustetaan muutenkin Euroopan halvimman sähkön maihin, Ruotsiin ja Suomeen, Yrttiaho painottaa.

– Hinnan lisäksi houkuttelevat sijainti, viileä ilmasto ja puhdas energia. Keskuksia rakennetaan kiivaasti jopa Irlantiin, jossa sähkön hinta on kaksinkertainen.

Hurjaa sähkönkulutusta

Yrttiaho muistuttaa siitä, että datakeskukset ovat globaalien jättiyhtiöiden omistamia eivätkä juurikaan työllistä. Teknologia niihin tuodaan ulkomailta ja voitot valuvat Suomesta ulos.

Asiantuntijoiden mukaan Microsoftin ja Googlen tapaisten yhtiöiden veroale tarkoittaisi jatkuessaan Suomen valtiolle vuoteen 2035 mennessä jopa 600 miljoonan euron verotulomenetystä vuodessa.

– Datakeskuksien kohdalla tulisi huomioida myös niiden valtava sähkönkulutus. Kasvava kysyntä nostaa sähkön kuluttajahintoja, hän sanoo.

– Kulutuksen raju kasvu edellyttää myös valtavia investointeja sähkön tuotantokapasiteetin ja siirtoyhteyksien vahvistamiseen. Sekin maksaa valtiolle ja veronmaksajille.