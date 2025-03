Ihmisten luottamuksen heikkeneminen julkisia sote-palveluja kohtaan on pysäytettävä. Potilaiden ja asiakkaiden oikeudesta turvalliseen hoitoon, hoivaan ja palveluun ei voi tinkiä. Etenkin haavoittuvassa asemassa olevien tarpeenmukaisten palvelujen saaminen uhkaa heikentyä. Lisäksi he ovat muita heikommassa asemassa, jos hoitoon tai palveluun kohdistuu haittoja tai vaaratapahtumia.

Diagnoosi- ja hoitoviiveet ovat merkittävä potilasturvallisuusriski. Päättäjien tulee sitoutua asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämiseen. Sote-palveluihin on päästävä oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaisesti. Etä- ja digipalveluiden sekä teknologian on oltava saavutettavia ja turvallisia kaikille.

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut potilasturvallisuusoikeudet. Asiakkaita ja potilaita on kohdeltava kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti. Jokaisella on oikeus arvokkuuteen, syrjimättömyyteen, yksityisyyteen ja luottamuksellisuuteen. Omaa hoitoaan ja palveluitaan koskevaan päätöksentekoon on voitava osallistua. Jaettu päätöksenteko tukee itsemääräämisoikeutta ja voimaantumista. Palvelujen kehittämisessä on hyödynnettävä asiakaspalautetta.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden parantaminen vähentää inhimillistä kärsimystä ja tuo säästöjä. Virheiden korjaaminen maksaa Suomessa yli miljardi euroa vuodessa, sosiaalihuollon pettämisen kustannukset päälle. Nämä rahat olisi parempi käyttää haittojen ehkäisyyn.

Asiakkaiden ja potilaiden oikeudet sekä tiedonsaanti haittatapahtumista eivät aina toteudu. Vakavien haittatapahtumien käsittelyn tulee olla selkeää hyvinvointialueilla ja potilaille on kerrottava, miten hakea korvausta potilasvahingosta. Riskien ehkäisy on halvempaa kuin virheiden korjaaminen. Työnantajien velvollisuus on tarjota täydennyskoulutusta ammattilaisten tietojen ja taitojen varmistamiseksi.

Säästö- ja sopeutustoimien vaikutuksia turvallisuuteen on pidettävä silmällä. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus tarjoaa tietoa asiakas- ja potilasturvallisuuden tilannekuvan seuraamiseksi.

Hanna Toiviainen, ohjelmapäällikkö, FT (kansanterveys), YTM

Tuija Ikonen, johtaja, potilasturvallisuuden professori

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus