Sosiaali- ja terveyspalveluiden heikentäminen alkoi välittömästi nykyhallituksen valtaan astumisen myötä. Oli tiedossa, että kokoomus ei hyväksy näiden palveluiden uutta muotoa mutta se, että myös hallituskumppanit ovat samaa mieltä, yllättää.

Lain säätämisen kipukohta on sivistyspuolue kokoomukselle se, että laissa on määritelty julkisen vallan järjestämisvastuu. Heidän mielestään se jättää yksityisen puolen mopen osalle. Siksi vauhdikas sote-palveluiden romuttaminen aloitettiin ja yksityisiä palveluiden tuottajia haalittiin tilalle konstilla millä hyvänsä. Kokoomukselle näiden palveluiden järjestämisessä on ideologinen ristiriita, koska he puolustavat aggressiivisesti yksityistä puolta.

Uusi uljas sote ei kuitenkaan ole vain pelkästään julkisen puolen, vaan työterveyshuolto on edelleen yksityisten tuottamaa sekä muu yksityispuoli. Sote-uudistuksen ansio on se, että hyvinvointialueiden organisaatio kattaa perus- ja erikoisterveydenhuollon. Uudistus on tietenkin vasta alussa, koska yli kolmensadan kunnan ja kuntayhtymien palvelut koottiin uuteen järjestelmään.

Muutoksen keskeisin tavoite oli, että perusterveydenhuoltoon panostetaan erityisesti, mikä ehkäisee kallista erikoissairaanhoitoa. Sairaudet havaitaan heti, ja hoito aloitetaan välittömästi, jolloin vältytään kuormittuneelta sekä hinnakkaalta erikoissairaanhoidolta. Vanhustenhuollossa on sama rapauttamisen malli menossa, ja ikäihmiset jätetään jokseenkin heitteille.

Yksityistämisen lisääminen on verhottu julkisen kalleuteen ja tehottomuuteen sekä tietysti julkisen talouden velkamäärään. Tätä hallitus käyttää härskisti, jopa taloudesta puolitotuuksia viskellen, jotta pelottelu tehoaisi kansaan.

Lisäksi vielä, ikävä kyllä, näistä päättäjistä suurin osa on kykenemättömiä tehtäviensä hoitamiseen. Yksityinen terveyspuoli on aina ollut vauraan kansanosan hoitoa. Tähän sisältyy lisäksi vielä se, ettei monellakaan alueella ole mahdollisuutta edes tähän yksityiseen palveluun. Tämän porukan erikoissairaanhoito se vasta kallista onkin. Kuuntelin vuosia sitten, kun arvostamaani kansanedustajaa haastateltiin, ja hän kertoi, että täällä yksityissairaalassa lääkkeet ovat viidestä kuuteen vuotta edellä julkiseen terveydenhoitoon verrattuna.

Nykyinen äärioikeistolainen hallituksemme kuitenkin sumeilematta vain ajaa julkista terveydenhoitoa alas yksityisen kustannuksella hankaloittamalla pääsyä julkiseen terveydenhoitoon. Hallitus pidensi muun muassa toimivaa hoitotakuuta kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen.

Vieläkö tyynesti odotamme, että sisäiseen turvallisuuteemme keskeisesti vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut romutetaan? Samalla haastetaan perustuslain pykälää, jossa todetaan, että kansalaisille on turvattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Ulkoiseen turvallisuuteen kyllä satsataan. Siihen kyllä velkalaivan rahalasti riittää.

Jouko Huhta

Suomussalmi