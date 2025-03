Hallituksen uusimmista sote-säästöistä noussut kohu on monella tapaa ällistyttävä. Kuten oppositiosta torstaina ilmoitettiin, kaiken lisäksi hallitus jätti kertomatta suurimmasta osasta säästöjä tarkemmin.

Yksi kysymys on kuitenkin jäänyt ilman kunnon vastausta: miksi nyt? Miksi ihmeessä tässä tilanteessa leikataan vielä lisää ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluista? Oikeistohallituksen toiminta näyttää jo epätoivoisen hölmöltä.

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) ja pääministeri Petteri Orpon (kok.) puhe vaikuttaa siltä, että nyt pitää leikata, koska luvattu on. Mitä niistä vaikutuksista?

Suhteutetaan nyt päätettyjä säästöjä. Ne ovat jotakuinkin 170 miljoonaa. Samaan aikaan valtio otti viime vuonna velkaa yli 12 000 miljoonaa. On varmasti kaikille käynyt selväksi, ettei valtion velkaantuminen oikene leikkaamalla.

Hallitus on hehkuttanut, kuinka se on leikannut menoja yhdeksällä miljardilla. Kyse on sumutuksesta. Aiheesta kertoi Valtiontalouden tarkastusvirasto Helsingin Sanomissa

Hallituksen leikkaukset ja veronkorotukset vahvistavat VTV:n arvion mukaan julkista taloutta vuonna 2027 4,4 miljardilla eurolla. Ja kannattaa tosiaan huomata, että mukana luvussa ovat veronkorotukset eli etenkin arvonlisäveron korotus.

Hallituksen hehkuttamassa yhdeksässä miljardissa on mukana esimerkiksi kahden miljardin edestä työllisyystoimia. Toimet koostuvat muun muassa erilaisista leikkauksista työttömyysturvaan, joille valtiovarainministeriö on arvioinut erilaisia työllisyyysvaikutuksia.

Kalevi Sorsa -säätiön raportissa huomautettiin, että valtiovarainministeriön arviot nojaavat kolmeen vanhaan tutkimukseen. Näin ollen kahden miljardin vaikutus julkiseen talouteen lepää hyvin hähmäisen väitteen varassa.

Oikeistohallituksen aikana työttömyys on pahentunut lyhyessä ajassa paljon. Suomessa esimerkiksi miesten työttömyys on EU:n korkein. Ja tässä tilanteessa hallitus ajaa lisää leikkauksia.

Vasta-argumentti on tietysti se, että jos ei ole valmis säästämään mistään, olisi velkatarve vielä suurempi. Kyllä, nyt sitten isketään asioihin kuten lastensuojeluun ja ikäihmisten kotihoitoon. Pieni säästö alkuvaiheessa voi iskeä entistä suurempana kuluna takaisin. Jos ei kyetä ennaltaehkäisyyn, tulee tarve tehdä isompia ja kalliimpia hoitoja myöhemmin.

Vaarallinen lääke

Pökerryttävin näkökulma leikkauksiin on sotilaallinen varautuminen. Esimerkiksi sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte on sanonut, että Euroopan maiden pitää leikata sosiaaliturvasta, jotta aseisiin on rahaa.

Totuus on myös se, että aseilla ei tee mitään, jos niille ei ole halukkaita käyttäjiä. Nyt leikkaukset nakertavat monelta eri laidalta yhteiskunnan kriisinkestävyyttä.

Euroopassa hellitään hämmentävää ajatusta, että sotilaallisen varautumisen ja talouskurin voi yhdistää. Jos ei ole käynyt jo selväksi, ympäri Eurooppaa on levinnyt pettymys nykyiseen järjestelmään, joka hyödyttää harvoja, ei kaikkia.

Nyt oikeistopuolueet tarjoavat lääkkeeksi samaa, mutta entistä tiukemmassa muodossa. Ongelma vain on, että lääke maistuu entistä harvemmalla. Vakavinta on se, ettei se edes toimi – sen sijaan se on terveydelle vaarallista.