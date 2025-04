Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton turkulainen kansanedustaja Johannes Yrttiaho?

– Ensinnäkin eduskunta käsitteli opposition välikysymystä hyvinvointi- ja terveyspalveluiden sekä kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja nuorisotyön leikkauksista. Sosiaali- ja terveyspalveluita uhkaa melkein 200 miljoonan lisäleikkaus. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta viedään 75 miljoonaa.

– Toiseksi hallitus ilmoitti, että sotilasmenoja nostetaan kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Se merkitsee, että sosiaaliturvan ja palveluiden leikkaukset jatkuvat tulevinakin vuosina.

”Leikkauslista hyvinvointialueilla, kunnissa, kodeissa on ollut järkyttävä.”

– Fakta on, että yhteiskunta ja kansantalous eivät kestä sotilasmenojen näin rajua lisäystä. Ne syövät palveluiden ja sosiaaliturvan rahoituksen ja lopulta hidastavat myös talouskasvua, koska esimerkiksi koulutuksen ja tutkimuksen panostukset ja siten tuottavuus heikkenevät. Suomen sotilasmenoja on nostettu jo nyt hyvin lyhyessä ajassa yli kaksinkertaisiksi. Tänä vuonna käytetään yli 7 miljardia aseisiin. Vielä vuonna 2020 taso oli noin 3 miljardia, mikä sekin on valtava summa.

– Kolmanneksi Yhdysvallat määräsi tullit. Suomen talous tulee hyytymään entisestään, koska vienti heikkenee. Viimeistään nyt tulisi leikkaukset lopettaa ja leikkauksia myös perua. Kotimaista kysyntää pitäisi vahvistaa, jotta työttömyyden kasvu taittuisi. Hallitus toimii toisin ja leikkaa lisää vanhuksilta, työttömiltä, perheiltä, lapsilta. Se tarkoittaa myös irtisanomisia hyvinvointialueilla ja kunnissa.

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Olemme vastustaneet leikkauksia ja vaatineet myös niiden perumista. Hallitukselta löytyy rahaa verohyvityksiin isoille yhtiöille, Kela-korvauksiin terveysjäteille ja sotilasmenojen valtaviin lisäyksiin, mutta leikkauslista hyvinvointialueilla, kunnissa, kodeissa on ollut järkyttävä.

– Hallitus tekee 75 miljoonan leikkaukset kasvatukseen, koulutukseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön. Tulilinjalla ovat päiväkodit, koulut, kirjastot, uimahallit ja nuorisotilat.

– Esimerkiksi kokoomuksen johtama Turun kaupunki — pääministeri Petteri Orpohan (kok.) on Turun kaupunginvaltuutettu ja kyllä tuntee nämä asiat — on jo nyt omin toimin leikannut kasvatuksesta ja opetuksesta. Ryhmäkokoja kasvatetaan, päiväkoteja ylitäytetään, lapset ja nuoret keskitetään suuriin yksiköihin, joissa he eivät voi hyvin. Kolmen asuinalueen Teräsrautelan, Jäkärlän, Paattisten nuorisotilat on juuri päätetty sulkea. Työntekijöitä irtisanotaan.

– Nyt, kun rauhasta Ukrainaan jo neuvotellaan, voisi ajatella, että hallitus osoittaisi edes osan sotilasmenojen lisäyksestä näihin ihmisten arjen kaikkein tärkeimpiin palveluihin, hyvinvointiin ja huolettomaan arkeen.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Kokoomusjohtoiset kaupungit heikentävät toimillaan myös ikäihmisten hyvinvointia. Kaikille ikäihmisille avoin ennalta ehkäisevä päivätoiminta on siirretty alueilta kunnille. Näitä palveluita kotona toimeentulevat ikäihmiset ovat voineet edullisesti käyttää. Esimerkiksi Turussa isot hyvinvointikeskukset tarjosivat ikäihmisille vielä vuosi sitten monipuolisia palveluita, ohjattua liikuntaa, tasapainoryhmiä, allasjumppia, askartelua, luentoja ja suosittuja päivätansseja — siis fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kun niitä ennen järjestivät yli 20 ammattilaista, hoidetaan ne nyt vapaaehtoisvoimin, tai ei hoideta. Tämäkin palvelu on kaupungin vastuulla siis romahtanut, ja samaa viestiä kerrotaan muualtakin maasta.

– On kestämätöntä, että nämä edullisetkin palvelut leikataan pois, vaikka ne tosiasiassa edistävät kotona pärjäämistä, parantavat elämänlaatua ja säästävät kalliimmista palveluista. Tämä yhtälö on karmea. Hoivakoteihin on tuhansien jono, kotihoidosta leikataan 700 000 käyntiä, terveysasemia, vuodeosastoja, päivystyksiä lakkautetaan, ja sitten ajetaan ennalta ehkäisevä palvelukin alas.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Vähälle huomiolle ovat jääneet ne hallituksen uudet työelämäesitykset, jotka heikentävät etenkin hoivatyön tekijöiden asemaa. Hallitus haluaa edelleen heikentää lakko-oikeutta ja murtaa palkkaliikkeet aiempaakin helpommin. Lisäksi hallitus yrittää siirtää ministeriölle valtaa määrätä muun muassa työntekijöiden siirroista hyvinvointialueilla erilaisissa häiriötilanteissa, joita lakiesityksessä ei kuitenkaan selkeästi määritellä. Tästä perustuslakivaliokuntakin on huomauttanut.

– Esitykset heikentävät julkisen puolen työntekijöiden asemaa ja pahentavat työvoimapulaa. Sotealojen työntekijöiden oikeuksia, työoloja ja palkkoja tulisi parantaa. Vain niin voidaan työvoimapula voittaa ja palvelut pelastaa. Hallituksen politiikalla työntekijät siirtyvät yksityisiin hoivatöihin, mikä on hallituksen tavoitekin.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Nanne Ballestrinin romaani Haluamme kaiken (Poesia 2024). Vuonna 1971 alun perin julkaistu kirja kuvaa suurlakkoja Fiatin tehtailla Torinossa 60-luvun lopulla. Se oli maailman suurimpia autotehtaita 50 000 työntekijällään.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.