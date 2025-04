Yhdysvallat horjuttaa maailmantaloutta uusilla tulleillaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti keskiviikkona asettavansa tulleja kaikille Yhdysvaltojen kauppakumppaneille, mukaan lukien EU:lle. EU:n tuontituotteille Yhdysvaltoihin Trump määräsi 20 prosentin tullin. Tullit astuvat voimaan ensi viikon keskiviikkona.

EU:ssa tuotettujen tuotteiden hinta nousee siis huomattavasti yhdysvaltalaisten yritysten ja kuluttajien näkökulmasta. Tämä heikentää EU:ssa ja myös siis Suomessa tuotettujen tuotteiden kilpailukykyä merkittävästi.

– Trump pelaa nyt todella vaarallista peliä – riskinä on kaoottinen globaali kauppasota, varoittaa vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto. Hän on eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsen.

Yhdysvallat on Suomelle merkittävä kauppakumppani. Vuonna 2024 Yhdysvaltoihin kohdistui Suomen viennistä 11 prosenttia. Näillä tulleilla voi siis olla hyvinkin negatiivisia vaikutuksia Suomen talouteen.

– Suomen talouskasvua ei voi rakentaa nyt vain viennin varaan. Nyt jos koskaan tarvitsemme kotimaista ja eurooppalaista kysyntää, Meriluoto toteaa.

Yhdysvalloilla on historiallisesti ollut tärkeä rooli maailmantalouden kysynnän ylläpitäjänä. Trumpin hallinnon ennakoimaton politiikka on kuitenkin osoittanut, että taloudellista riippuvuutta Yhdysvalloista on nyt vähennettävä.

– Nyt kun maailmantalouden tärkein kysyntäpumppu laittaa hanat kiinni, kysyntäongelmaa on yhä vaikeampi ulkoistaa ulkomaille, Meriluoto muistuttaa.

Vasemmistoliitto julkaisee huhtikuussa oman talouskasvuohjelmansa, joka pohjautuu kotimaisen kysynnän kasvumalliin. Riittämätön kysyntä on pitkään ollut yritysbarometrien mukaan Suomen talouden merkittävin ongelma. Kotimaiseen kysyntään rakentuvan kasvumallin toteuttaminen edellyttää erityisesti pieni- ja keskituloisten ostovoiman parantamista.