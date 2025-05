Dokumentoimassa elämää, kuolemaa ja vastarintaa Palestiinassa -näyttely herättää katsojassa suurta myötätuntoa palestiinalaisia kohtaan. Kuvat näyttävät, millaista on jokapäiväinen elämä kansanmurhan keskellä. Joitain kuvia on vaikea katsoa. Kuten sitä, jossa hätääntynyt pelastustyöntekijä kantaa palanutta lasta ulos raunioista. Tai sitä, jossa Palestiinan lippuun käärityn kuolleen lapsen ympärillä rukoillaan.

On kuvia, joissa Israel kohdistaa pommi- ja tykistöiskuja kouluihin, sairaaloihin ja perhekoteihin. Kuvia, joissa Israel hyökkää palestiinalaisia journalisteja, pelastustyöntekijöitä ja lääkäreitä vastaan. On vaikea edes kuvitella, millaista on lähettää lapset kouluun tietäen, että ohjus voi milloin tahansa viedä heidät pois elävien kirjoista. Lukuisissa kuvissa isät ja äidit surevat lapsiaan, jotka kuolevat ennen heitä.

Elämää kuoleman keskellä

Ei ole ihme, että näin karuissa ja toivottomissa olosuhteissa jotkut kääntyvät ääriuskonnollisuuteen. Mitä muutakaan tehdä, kun jokainen päivä saa pelätä kuolemaa ja nähdä sitä ympärillään? Israelin sionistinen propagandakoneisto maalaa kuitenkin kaikki palestiinalaiset ekstremistisiksi Hamasin jäseniksi – tai jos ei jäseniksi, niin ainakin tuleviksi terroristeiksi.

Palestiinalaisten ahdinko on jatkuva. Ruokaa ja vettä ei riitä kaikille, eikä kaikkia uhreja saada pelastettua raunioista. Kuvissa hätää kärsivät palestiinalaiset lapset pyytävät ruokaa kulhot ojennetuissa käsissään.

Suomen tekopyhä toimettomuus

Activestills-kollektiivi koostuu itsenäisistä dokumenttivalokuvaajista jotka ovat kuvanneet, mitä Palestiinassa ja Israelin miehittämillä alueilla tapahtuu. He uskovat voivansa tuoda vääryyksiä suuremman yleisön tietoon, koska valtamediassa tällaisia kuvia näkyy vähemmän. Näyttely on esillä Valokuvataiteen museossa Helsingin Kaapelitehtaalla.

Näyttely tuo esiin sitä puolta Palestiinan tapahtumista, mikä tahtoo suomalaisessakin mediassa jäädä varjoon. Vaikka tasavallan presidentti Alexander Stubb on sanonut, että Suomi tuomitsee Israelin teot, jotka ovat kansainvälistä oikeutta vastaan, ostaa hallitus silti israelilaisia ohjuksia. Myöskään Israelin Euroviisu-osallistumista ei kommentoitu. Venäjän poistamista viisuista vaadittiin heti Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa.

Dystooppisia kuvia todellisuudesta

Palestiinan kaupungit ovat niin tuhoutuneita, että ne muistuttavat kuvista toisen maailmansodan Stalingradista tai Berliinistä pommitusten jälkeen. Palestiinalaiset lapset joutuvat leikkimään ja elämään raunioilla. Tällaisia kuvia katsoessa herää ajatus, ettei yhdenkään lapsen pitäisi kokea samanlaista enää koskaan. Kuvissa näkyy myös, miten Israelin armeija ampuu raa’asti ja tarkoituksella myös lapsia.

Kuvissa näytetään, miten Israel raivaa palestiinalaisten kylät ja kodit pois, vaikka he olisivat asuneet niissä vuosikymmeniä, ja rakentaa tilalle lisää asutusta omalle kansalleen. Kuvista, joissa palestiinalaisesta arkkitehtuurista on jäänyt jäljelle vain kiviseinä tai hylätty temppeli, ja vieressä on modernia arkkitehtuuria, tulee dystooppinen tunne.

Mutta vaikka palestiinalaiset joutuvat kärsimään ja selviytymään joka päivä, he myös juhlivat raunioiden keskellä. Tänäkin vuonna Gazassa vietettiin ramadania, vaikka sähköt olivat poikki. Kuvat, joissa ihmiset ovat kokoontuneet raunioina olevien kaupunkien teille viettämään ramadania, kertovat siitä, miten ihmiset etsivät yhteyttä ja henkistä rauhaa hävityksen keskelläkin.

Activestills – dokumentoimassa elämää, kuolemaa ja vastarintaa Palestiinassa. Näyttely Suomen valokuvataiteen museossa 9.5.–31.8.2025. Kaapelitehdas, Kaapeliaukio 3, Helsinki.

Kirjoittaja oli KU:ssa koulun työelämään tutustumisjaksolla.