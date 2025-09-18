ILMOITUS ILMOITUS

Suomen puolustusvoimat käyttää satoja miljoonia euroja asehankintoihin yrityksiltä, jotka osallistuvat Israelin palestiinalaisiin kohdistamaan kansanmurhaan Gazassa. Amnestyn torstaiaamuna julkistamassa selvityksessä mainitaan muun muassa Daavidin linko -ohjuspuolustusjärjestelmän valmistaja Rafael Advanced Defense Systems sekä Lockheed Martin, joka toimittaa Suomelle F-35-hävittäjiä.

Amnesty on listannut 15 yritystä, joiden toiminta tukee Israelin laitonta miehitystä, kansanmurhaa ja muita kansainvälisen oikeuden loukkauksia. Mukana ovat muun muassa yhdysvaltalaiset Boeing ja Lockheed Martin, israelilaiset asevalmistajat Elbit Systems, Rafael ja Israel Aerospace Industries (IAI) sekä eteläkorealainen HD Hyundai.

Suomalaisittain erityistä huomiota herättävät Rafael ja Lockheed Martin, joilta puolustusvoimat tekee merkittäviä asehankintoja.

Suomi on ostamassa Rafael Advanced Defense Systemsin valmistaman Daavidin linko -ohjuspuolustusjärjestelmän arviolta 317 miljoonalla eurolla. Rafaelin epäillään osallistuneen Gazan siviileihin kohdistuviin sotarikoksiin, erityisesti asejärjestelmien toimittamisen kautta. Lockheed Martinilta Suomi ostaa F-35-hävittäjiä noin 8,4 miljardin euron arvosta. Israel on tutkitusti käyttänyt yhtiön aseita laittomissa ilmaiskuissa miehitetyllä palestiinalaisalueella.

Kaupankäynti näiden yritysten kanssa merkitsee, että Suomi on valmis sulkemaan silmänsä Israelin tekemiltä rikoksilta ja osallistuu näin kansanmurhan tukemiseen suomalaisten verovaroin.

– Suomen hallituksen tulisi esittää kriittisiä kysymyksiä näille yrityksille ja vaatia niiden irtautumista kansanmurhan tukemisesta. Jo tehdyistä kaupoista voi olla vaikea vetäytyä, mutta kaupankäynnin jatkamista kyseisten toimijoiden kanssa on harkittava vakavasti, sanoo Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.

Salaisia vientilupia



Suomi myöntää edelleen myös vientilupia suomalaisille yrityksille, joiden tuotteet saattavat päätyä Israelin armeijan käyttöön. Osa luvista on luokiteltu salaisiksi, joten niiden sisällöstä ja käyttötarkoituksesta ei ole tarkkaa tietoa.

Luvat tulisi arvioida kriittisesti, ja niiden sisällön salaamisesta on luovuttava, Amnesty toteaa.

Amnesty vaatii valtioita kieltämään välittömästi kaiken ase-, turvallisuus- ja valvontateknologian viennin Israeliin, mukaan lukien tekoäly- ja pilvipalvelut, joita käytetään sotilaallisiin toimiin. Kieltojen tulisi koskea myös aseiden ja varusteiden kuljetusta Israelin satamien, lentokenttien, ilmatilan tai muun alueen kautta.

– Asevalmistajat keräävät voittoja samalla, kun palestiinalaiset äidit Gazassa joutuvat todistamaan lastensa kuolevan nälkään. Vaadimme, että valtiot ja yritykset lopettavat tukensa Israelin rikoksille ja ryhtyvät aktiivisiin toimiin niiden estämiseksi, Johansson sanoo.

YK:n vaatimuksesta tasan vuosi



Amnestyn selvitys julkaistaan YK:n yleiskokouksen 18. syyskuuta 2024 antaman päätöslauselman vuosipäivänä. Päätöslauselma vaatii Israelia lopettamaan miehityksensä palestiinalaisalueella 12 kuukauden kuluessa.

YK kehotti jo vuosi sitten jäsenvaltioita ryhtymään konkreettisiin toimiin päätöksen toimeenpanemiseksi; mukaan lukien estämään kansalaisiaan ja yrityksiään tukemasta Israelin miehitystä, lopettamaan siirtokunnista peräisin olevien tuotteiden maahantuonnin sekä keskeyttämään aseiden ja sotavarusteiden viennin Israeliin, jos on perusteltua syytä epäillä, että niitä käytetään miehitetyillä alueilla palestiinalaisia vastaan.

Yritykset mahdollistavat rikokset

Amnesty on dokumentoinut selvityksessä mainittujen toimijoiden ihmisoikeusloukkauksia jo vuosien ajan. Kyseessä on vain pieni otos yrityksistä, jotka hyötyvät Israelin suorittamasta palestiinalaisten kansanmurhasta:

Kolme suurinta israelilaista asevalmistajaa – Elbit Systems, Rafael ja IAI – toimittavat vuosittain miljardeilla dollareilla aseita ja turvallisuuspalveluita Israelin armeijalle. Kauppaa tehdään muun muassa valvonta- ja taisteludrooneilla, räjähtävillä lennokeilla ja rajavalvontajärjestelmillä, joita Israel käyttää Gazassa ja muualla miehitetyillä alueilla.

Yhdysvaltalainen Lockheed Martin toimittaa ja huoltaa Israelin F-16- ja F-35-hävittäjiä, jotka muodostavat Israelin ilmavoimien selkärangan, ja joita on käytetty laajasti Gazan pommituksissa.

Amerikkalaisen Boeingin asevalmistusyksikön pommeja ja ohjausjärjestelmiä on dokumentoitu käytettävän laittomissa ilmaiskuissa Gazassa. Israelin armeijan epäillään käyttäneen muun muassa JDAM- ja GBU-39-pommeja iskuissa, joissa on kuollut kymmeniä palestiinalaisia siviilejä, mukaan lukien lapsia.

Israel käyttää kiinalaisen Hikvisionin valvontateknologiaa rasistisen apartheid-järjestelmänsä ylläpitämiseen.

Israelilaisen Corsightin kasvojentunnistusohjelmistoa on hyödynnetty Gazan sotatoimissa.

Suomessakin toiminut Palantir Technologies toimittaa tekoälyratkaisuja Israelin armeijalle ja tiedustelupalveluille, jotka ovat osallisina Gazan sotilasoperaatioissa.

Israelin valtion vesiyhtiö Mekorot ylläpitää vesijärjestelmiä Länsirannalla tavalla, joka suosii israelilaisia siirtokuntia ja syrjii palestiinalaisia.

Espanjalainen CAF tukee Jerusalemin raitiotieprojektia, joka edistää siirtokuntien laajentumista.

Eteläkorealainen HD Hyundai valmistaa ja huoltaa koneita, joita käytetään palestiinalaiskotien laittomaan tuhoamiseen miehitetyillä alueilla.

Amnestyn mukaan yritysten on kannettava vastuunsa ihmisoikeuksista tai kohdattava seuraukset.

– Yritysten on varmistettava, etteivät ne ole millään tavalla osallisina Israelin kansainvälisen oikeuden loukkauksiin. Muutoin niiden työntekijät ja hallituksen jäsenet voivat joutua siviilioikeudelliseen vastuuseen – ja joissain tapauksissa jopa rikosoikeudelliseen vastuuseen rikosten avustamisesta, Frank Johansson sanoo.

Amnesty kehottaa yrityksiä keskeyttämään välittömästi kaikki aseiden, turvallisuus- ja valvontateknologian sekä muun raskaan kaluston, osien ja palveluiden toimitukset Israeliin, jos ne liittyvät ihmisoikeusloukkauksiin miehitetyllä alueella. Valtioiden tulisi käyttää vaikutusvaltaansa painostaakseen yrityksiä, esimerkiksi vetäytymään sijoituksista tai keskeyttämään kauppasopimuksia.