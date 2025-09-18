ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliiton, SDP:n ja vihreiden eduskuntaryhmät vetosivat keskiviikkona Petteri Orpon hallitusta tunnustamaan Palestiinan valtion viipymättä.

”Suomen on nyt liityttävä kansainväliseen rintamaan ja tunnustettava Palestiinan valtio. Luonteva ajankohta tunnustamiselle olisi ensi viikolla YK:n yleiskokouksessa, jossa myös useiden muiden maiden on määrä tunnustaa Palestiinan valtio”, ne totesivat.

Vain muutama tunti myöhemmin tuli mediatieto, jonka mukaan Britannia aikoo tunnustaa Palestiinan tulevana viikonloppuna. Myös Ranska, Kanada ja Australia ovat kertoneet tunnustavansa Palestiinan tässä kuussa.

Suomi on sen sijaan jäämässä yhä harvalukuisempaan läntisten valtioiden joukkoon, koska perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit pitävät Orpon hallitusta panttivankinaan asiassa. Presidentti Alexander Stubb olisi halukas tunnustamaan Palestiinan, mutta hän myönsi aiemmin tällä viikolla, että sellaista esitystä ei taida tulla hallitukselta.

Kolme oppositiopuoluetta pitävät selvänä, että ulkopolitiikan yhteistoimintamenettelyssä Palestiinan tunnustaminen on nyt kiinni hallituksen tahdosta.

”Vetoamme, että Suomi tekisi tunnustamisen nyt samassa yhteydessä kuin monet muut samanmieliset maat, jotta emme jää historian väärälle puolelle.”

Toinen vaihtoehto oppositiopuolueiden mukaan on se, että hallitus toisi asian viipymättä eduskunnan ratkaistavaksi.

Vasemmistoliitto, SDP ja vihreät perustelivat vetoomustaan Gazan katastrofaalisella humanitaarisella tilanteella.

YK on julistanut elokuussa 2025 Gazan kaupunkiin nälänhädän, joka YK:n mukaan olisi ollut estettävissä. Viimeisimpänä YK:n alainen riippumaton tutkintakomissio kertoi 16.9.2025 pitävänsä Israelin toimia kansanmurhana.

Suomen ulkopolitiikan pitkäaikainen linja on tukea kahden valtion mallia, jossa sekä Israelilla että Palestiinalla on oikeus kansalliseen suvereenisuuteen, turvallisuuteen ja alueelliseen koskemattomuuteen. Tämä on ainoa uskottava perusta kestävälle rauhalle alueella.