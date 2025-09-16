Pelastakaa Lasten tekemän selvityksen mukaan viidennes lapsista – tytöistä jopa kolmannes – on kokenut verkossa seksuaaliväkivaltaa. Lapset kertovat harvoin kokemuksistaan kenellekään, sillä toisaalta ilmiö ahdistaa, mutta toisaalta näyttäytyy heille jopa liian arkipäiväisenä.

Selvityksen mukaan tytöistä 33 prosenttia, muuta sukupuolta olevista 20 prosenttia ja pojista kahdeksan prosenttia oli kokenut seksuaaliväkivaltaa netissä. Yhteensä joka viides kaikista kyselyyn vastanneista lapsista kertoi aikuisen tekemästä seksuaaliväkivallasta. Yleisintä oli seksuaalissävytteisten viestien saaminen aikuiselta, mutta myös muita väkivallan muotoja, kuten pyyntöjä tehdä seksuaalisia tekoja videolla, raportoitiin.

Lapset kokevat seksuaaliväkivaltaa netissä aikuisten taholta jopa päivittäin, ja aikuisen viestit lapselle muuttuvat seksuaalissävytteiseksi useimmiten alle tunnissa.

– Näemme Nettivihjeessä, miten jo alakouluikäiset ja nuoremmatkin lapset joutuvat kokemaan seksuaaliväkivaltaa. Tuntemattomat aikuiset voivat lähestyä lasta, vaikka hän olisi näennäisesti oman kotinsa turvassa. Riittää, että lapsella on nettiyhteys käytössään, Pelastakaa Lasten Nettivihjeen kehittämispäällikkö Heidi Näppi sanoo.

Pelastakaa Lapset selvitti 11–17-vuotiaiden lasten kokemuksia ikätoverien välisestä seksiviestittelystä ja seksuaaliväkivallasta sekä aikuisen lapsiin kohdistamasta seksuaaliväkivallasta kyselyllä, johon vastasi 4 106 lasta.

Lapsilta kiristetään seksuaalista materiaalia



Selvityksen mukaan joka kolmas lapsi oli saanut verkossa yhteydenoton aikuiselta tai vähintään viisi vuotta vanhemmalta henkilöltä. Näistä lapsista 67 prosenttia kertoi kokeneensa seksuaaliväkivaltaa netissä aikuisen tekemänä.

Joka neljännelle aikuiselta netin kautta viestejä saaneista lapsista oli tarjottu palkkiota seksuaalista toimintaa vastaan. 14 prosenttia lapsista kertoi aikuisen kiristäneen heitä saadakseen pyyntönsä läpi.

– Nettivihjeen vastaanottamasta ja analysoimasta materiaalista valtaosa on lapsen itse itsestään ottamaa esimerkiksi aikuisen kiristyksen tai manipuloinnin seurauksena, Heidi Näppi kertoo.

Tuntuu jo arkipäiväiseltä



Netissä aikuisen tekemää seksuaaliväkivaltaa kokeneista lapsista yli puolet ei ollut kertonut kokemuksestaan kenellekään. Kun lapset kertovat asiasta, he jakavat sen yleensä ystävänsä kanssa.

Seksuaaliväkivallan kokemuksesta kerrottiin, koska kokemus tuntui ahdistavalta, mutta isossa osassa lasten vastauksista ilmeni myös, että tapahtunut ei tuntunut vakavalta.

– Lapset kokevat seksuaaliväkivaltaa netissä niin paljon, että heille siitä on tullut jo arkipäiväistä ja yhdentekevää. Tämän pitäisi herättää meidät aikuiset lasten todellisuuteen, Näppi sanoo.

Ennaltaehkäisyn keinoja, kuten digiturvataitojen vahvistamista ja seksuaalikasvatusta, tulisi kohdentaa yhä nuoremmille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Vastuu seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisystä on myös verkkoalustoilla, joissa seksuaaliväkivalta tapahtuu.

– Vastuu lasten turvallisuudesta on aikuisilla, ei lasten harteilla. Yhdenkin lapsen seksuaaliväkivaltakokemus on liikaa.