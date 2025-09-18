Pääministeri Petteri Orpon hallituksen toteuttamat sosiaaliturvaleikkaukset heikentävät erityisesti palvelualojen työntekijöiden toimeentuloa. Eniten kärsivät osa-aikatyötä tekevät ja soviteltua työttömyysetuutta saaneet, kertoo Laboren torstaina julkistama selvitys.

Analyysissä arvioitiin työttömyysturvan, asumistuen ja toimeentulotuen muutosten vaikutuksia eri työntekijäryhmiin sukupuolen, osa-aikaisuuden ja tulotason mukaan. Selvityksen teetti Palvelualojen ammattiliitto (PAM).

Laskelmien mukaan käytettävissä olevat tulot laskevat noin neljännekselle palvelualoilla työskentelevistä.

Ennen uudistuksia asumistukea sai noin joka kuudes palvelualoilla työskentelevä, mutta muutosten jälkeen enää vain noin joka kymmenes. Asumistuen taso laskee uudistusten jälkeen noin kolmanneksella.

Myös työttömyysturvan saajien osuus laskee muutosten jälkeen, mutta vähemmän.

Uudistukset lisäävät myös toimeentulotuen tarvetta; toimeentulotuen saajien osuus nousee 2,8 prosentista 4,1 prosenttiin ja toimeentulotuen tarpeen määrä kasvaa.

Sosiaaliturvamuutokset kohdistuvat palvelualojen sisällä enemmän osa-aikatyötä tekevien ja varsinkin osa-aikatyötä tekevien naisten toimeentuloon ja pienipalkkaisiin tuloluokkiin. Kokoaikatyötä tekeville vaikutukset jäävät vähäisiksi.

Soviteltua työttömyysetuutta saaneet suurimpia häviäjiä



Soviteltua työttömyysetuutta saaneiden joukossa käytettävissä olevat tulot laskevat enemmän kuin muissa ryhmissä yksityisten palvelualojen sisällä. Heidän osaltaan toimeentulotuen saanti kasvaa myös eniten. Palvelualoilla soviteltua etuutta saaneita oli 7,6 prosenttia.

– Koska naiset tekevät palvelualoilla miehiä useammin osa-aikatyötä ja työskentelevät matalapalkkaisissa tehtävissä, kantavat he uudistuksista myös suhteellisesti suurimman taakan, korostaa Laboren johtava tutkija Milla Nyyssölä.