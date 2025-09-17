ILMOITUS ILMOITUS

Israel kiihdytti pian kaksi vuotta kestänyttä sotaansa Gazassa eilen tiistaina uusiin mittoihin. Israelin armeija käynnisti täysmittaisen hyökkäyksen Gazan kaupunkiin. Tulitusta kuvattiin voimakkaimmaksi koko sodan aikana.

Samaan aikaan YK:n alainen tutkimuskomissio julkisti raportin, jossa sanotaan suoraan Israelin toimien olevan palestiinalaisiin kohdistuva kansanmurha. Maan ylin poliittinen johto on yllyttänyt siihen.

Israel aloitti 7. lokakuuta 2023 sotilaallisen hyökkäyksensä Gazassa. Tutkimusraportin mukaan vajaan kahden vuoden aikana hyökkäyksessä on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä, mukaan lukien kokonaisia ​​palestiinalaisten sukuja useiden sukupolvien ajan.

Kuolleita palestiinalaisia oli heinäkuun loppuun mennessä 60 199, joista 18 430 lapsia ja 9 735 naisia. Naisten ja lasten kuolemat muodostivat lähes kuusikymmentä prosenttia kaikista kuolonuhreista Israelin sotilasoperaatiossa, jonka julkilausuttu tavoite on Hamasin terroristien tuhoaminen.

Israelin tiedusteluviranomaiset listasivat tämän vuoden toukokuuhun mennessä 8 900 Hamasin ja Palestiinan islamilaisen jihadin taistelijaa Gazassa kuolleiksi tai todennäköisesti kuolleiksi. Toukokuun loppuun mennessä noin neljä viidestä Gazassa kuolleista oli siviilejä.

Gazalaisten elinajanodote laski 75,5 vuodesta 40,5 vuoteen jo sodan ensimmäisten 12 kuukauden aikana. Luku ei edes ota huomioon konfliktin sodan epäsuoraa vaikutusta kuolleisuuteen, siis niitä, jotka johtuvat terveydenhuollon saatavuudesta tai aliravitsemuksesta. Todellinen luku on paljon alempi.

Raskaita pommituksia tiheillä asuinalueilla



Israel on raportin mukaan käyttänyt tiheästi asutuilla asuinalueilla raskaita ohjaamattomia ammuksia, joilla on laaja virhemarginaali. Mutta se on tarkoituskin. Yksi Israelin turvallisuusjoukkojen tiedottaja sanoi armeijan keskittyvän siihen, mikä aiheuttaa maksimaalista vahinkoa.

Israelin käyttämien pommien määrä on poikkeuksellinen jopa verrattuna muihin maailman konflikteihin. Eräs sotilasasiantuntija sanoi Israelin pudottavan alle viikossa saman määrän pommeja, mitä Yhdysvallat pudotti Afganistaniin vuodessa, ja paljon pienemmällä ja paljon tiheämmin asutulla alueella.

Lapsiakin on kidutettu



Tutkimuskomissio sai ja varmisti tietoja Gazasta kotoisin olevien vankien, mukaan lukien poikien, laajalle levinneestä ja institutionalisoituneesta kaltoinkohtelusta Sde Teimanin sotilaspidätyskeskuksessa, jossa kaikkia Gazasta kotoisin olevia vankeja on pidetty sodan alkamisesta lähtien.

Israelin turvallisuusjoukkojen henkilöstö oli pitänyt vankien silmiä sidottuina ja käsirautoihin laitettuina jatkuvasti, ja suljettuina suuriin ja ylikuormitettuihin tilapäisselleihin. Heitä oli pidetty alasti tai lähes alasti päiväkausia kerrallaan ja pakotettu olemaan stressiasennoissa tuntikausia.

Vankeja oli pahoinpidelty pampuilla ja puukepeillä sekä peloteltu koirien hyökkäyksillä. Monet vangit oli sidottu tuntikausiksi seinään korkealle asetettuun ruuviin silmät sidottuina ja ripustettuina jalkojen tuskin koskettaessa maata.

Pidätettyihin lapsiin Israelin turvallisuusjoukot ovat kohdistaneet äärimmäistä väkivaltaa. Vapautetut lapset ovat osoittaneet merkkejä vakavista fyysisistä vammoista, äärimmäisestä psyykkisestä ahdingosta ja traumasta.

Tämä jatkuu juuri nyt, koska se sallitaan



Raportti on hirvittävää luettavaa. Se herättää vain yhden kysymyksen: miksi tämä saa jatkua edelleen, koko ajan, juuri nytkin.

Miksi suurin osa länsimaista on niin saamattomia ja velttoja, että ne eivät edes yritä painostaa Israelia lopettamaan kansanmurhaa. Siis kansanmurha! Se sama, jota natsit tekivät juutalaisille.

Pientä liikahdusta on muutaman päivän sisään ollut havaittavissa. EU:n komissio esitti viime viikolla vähäisiä pakotteita ja useat Euroopan maat ovat kertoneet boikotoivansa ensi vuoden Euroviisuja, jos Israelin sallitaan osallistuvan niihin.

Suunta on oikea, mutta mitätön käynnissä olevaan kriisiin verrattuna.

Suomessa ei pystytä edes siihen. Petteri Orpon hallitus on äärikonservatiivien panttivanki. Se ei pysty yhtymään suureen maaryhmään, joka aikoo tunnustaa Palestiinan valtion ensi viikolla alkavassa YK:n yleiskokouksessa. Kaksi neljästä hallituspuolueesta tukee aina kaikessa Israelia, jonka johtajat ovat avoimesti ja julkisesti perustelleet mahdollisimman suura siviileihin kohdistuvaa tuhoa Raamatun kertomuksilla.

Orpon hallitus ei jää historiaan sopeutuksillaan, ei yrityksillään hillitä velkaantumista, ei työttömyyden kasvulla Euroopan ennätysmittoihin, eikä konkurssiennätyksellä. Historiassa se tullaan muistamaan välinpitämättömyydestään kansanmurhan edessä, joka johtui sopeutumisesta kristilliseen fundamentalismiin ja äärikonservatiiviseen muslimivastaiseen maailmankuvaan vain siksi, että on hyvä hallitusohjelma.