YK:n alainen tutkimusryhmä julkisti tiistaina raportin, jonka mukaan Israel syyllistyy palestiinalaisten kansanmurhaan. Sen mukaan todisteet Israelin viranomaisten tätä tarkoittavista lausunnoista ovat täysin kiistattomia.

Tutkimusryhmää veti Ruandan kansanmurhaoikeudenkäntejä johtanut Navy Pilay.

”Näin ollen komissio päättelee, että Israelin viranomaisilla ja Israelin turvallisuusjoukoilla on kansanmurha-aikomus tuhota kokonaan tai osittain Gazan alueen palestiinalaiset”, raportissa todetaan.

Suora ja julkinen yllytys kansanmurhaan on rangaistavaa kansanmurhasopimuksen perusteella. Yllytys on sinänsä rikollista vaikka se ei johtaisi kansanmurhan tekemiseen. Suora ja julkinen yllytys kansanmurhaan voidaan ilmaista puheiden tai muun suullisen viestinnän, kirjallisen tai painetun materiaalin tai sosiaalisen median materiaalin kautta tai audiovisuaalisen välineen kautta.

Tutkimuskomissio on dokumentoinut lukuisia lausuntoja ja arvioinut Israelin presidentin, pääministerin ja puolustusministerin keskeisiä lausuntoja kansanmurhasopimukseen liittyen.

Monet muut israelilaiset poliitikot, mukaan lukien hallituksen tai pienemmän turvallisuusneuvoston tai sotahallituksen jäsenet, uskonnolliset henkilöt ja median edustajat, ovat antaneet monia muita lausuntoja, joista osa on voimakkaampia ja selkeämpiä kuin näiden kolmen keskeisen henkilön.

Taistelu ”ihmiseläimiä” vastaan



Israelin silloinen puolustusministeri Yoav Gallant ilmoitti 9. lokakuuta 2023 Gazan täydellisestä piirityksestä. Hän väitti, että Israel taistelee ”ihmiseläimiä” vastaan ​​ja sen on ”toimittava sen mukaisesti”.

10. lokakuuta 2023 Israelin turvallisuusjoukkojen henkilöstölle pitämässään puheessa Gallant sanoi, että ”Gaza ei palaa entiselleen. Hamasia ei ole enää. Me tuhoamme kaiken. Jos se ei vie yhtä päivää, se vie viikon. Se vie viikkoja tai jopa kuukausia, me tavoitamme kaikki paikat.”

Presidentti Isaac Herzog sanoi 13. lokakuuta 2023 koko kansakunnan olevan vastuussa tarkoittaen palestiinalaisia:

”Tämä retoriikka siviileistä, jotka eivät olleet tietoisia eivätkä osallistuneet, ei pidä paikkaansa. Se ei todellakaan pidä paikkaansa. He olisivat voineet nousta kapinaan. He olisivat voineet taistella sitä pahaa hallintoa vastaan, joka valtasi Gazan vallankaappauksessa.”

Tuhotkaa kaikki, kehotetaan Raamatussa

Pääministeri Benjamin Netanjahu vetosi raamatulliseen Amalekiin televisioidussa puheessa 28. lokakuuta 2023:

”Teidän on muistettava, mitä Amalek on teille tehnyt, sanoo Pyhä Raamattumme. Ja me muistamme ja taistelemme. […] Sankarijoukoillamme on yksi ylin päätavoite: voittaa murhanhimoinen vihollinen kokonaan ja taata olemassaolomme tässä taistelussa.”

​​Raamatun Samuelin kirjassa Jumala sanoo israelilaisille: ”Menkää nyt ja hyökätkää Amalekin kimppuun ja tuhotkaa täysin kaikki, mitä heillä on; älkää säästäkö heitä, vaan tappakaa sekä miehet että naiset, lapset ja imeväiset, härät ja lampaat, kamelit ja aasit.”

Komission mukaan Amalekin avunhuutamisella oli erityinen kaiku uskonnollisille sionistisille sotilaille, joita on nyt tuhansia Israelin turvallisuusjoukoissa.

Gazassa on nähty Israelin turvallisuusjoukkojen juhlivan toimintaansa palestiinalaisten omaisuuden tuhoamisessa. Israelin viranomaiset ovat jättäneet tutkimatta ja rankaisematta sotilaiden väärinkäytökset. Tutkimuskomission mukaan nämä laiminlyönnit osoittavat, että Israelin turvallisuusjoukkojen toimet ja väärinkäytökset olivat täysin yhdenmukaisia ​​heidän saamiensa käskyjen kanssa ja heijastivat sotilasoperaation todellista motiivia.

Komissio päättelee siksi, että nämä lausunnot eivät ainoastaan ​​sallineet Israelin turvallisuusjoukkojen henkilöstön jatkuvasti jättää kansainvälisen oikeuden mukaisia ​​velvoitteitaan huomiotta, vaan ne myös kannustivat sotilaita tappamaan ja vahingoittamaan palestiinalaisia ​​Gazassa kostoksi 7. lokakuuta 2023 Israeliin tehdystä iskusta.