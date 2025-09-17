ILMOITUS ILMOITUS

Perussuomalaisten varapuheenjohtajaksi kesällä valittu kansanedustaja Teemu Keskisarja ei saanut puhuttua puolueen kannatusta nousuun, osoittaa Helsingin Sanomien keskiviikkona julkaisema mielipidemittaus. Se on nyt 11,4 prosenttia. Kannatus on noussut hieman keväästä, mutta on heikko puolueelle, joka sai eduskuntavaaleissa 20,1 prosenttia annetuista äänistä.

Samanlainen oli tulos myös Ylen uusimmassa gallupissa syyskuun alussa. Perussuomalaisten kannatus on lähes puolittunut runsaassa kahdessa vuodessa. Sitä on yritetty pumpata nousuun kesäkuun puoluekokouksesta lähtien tehostamalla viestintää, mikä tarkoittaa entistäkin räyhäkkäämpää puhetta maahanmuutosta.

Keskisarjan avaus ei toiminut. Todennäköisesti kävi niin, että tuoretta varapuheenjohtajaa ei uskalleta jatkossa päästää julkisuuteen hallituspuolueiden budjettiriihessä sopimien uusien pelisääntöjen takia. Arvaamaton Keskisarja voisi joutua rangaistustoimien kohteeksi hallituskumppaneilta tulevan paineen takia.

Se oli ensimmäinen erä, ja se epäonnistui.

Perussuomalaisilla ei kuitenkaan ole oikein mitään muuta kuin maahanmuutto. Siitä pitää nyt huutaa, koska puolue uskoo sillä myös peittävänsä vaalilupaustensa pettämisen. Oikeistolaistunut kannattajakunta ei ollutkaan valmis nielemään sosiaaliturvan leikkauksia ja työelämän huononnuksia.

Toisessa erässä perussuomalaiset ovat nostaneet valtavan metelin eräiden maahanmuuttajaryhmien suuresta osuudesta toimeentulotuen saajina. He vaativat puheenjohtaja Riikka Purraa myöten sosiaaliturvan muuttamista kansalaisuusperustaiseksi.

Toimeentulotuki muodostaa viiden prosentin siivun kaikista Kelan maksamista etuuksista, mutta sillä voi ainakin kuvitella kiihottavansa kansaa.

Parin viikon kuluttua Ylen seuraavassa gallupissa nähdään, miten kävi. Jos kannatus mataa edelleen, perussuomalaiset laittavat maahanmuutosta vielä kovempaa vaihdetta silmään. Mitään muutakaan kun ei edelleenkään ole.