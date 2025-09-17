Ulkoasiainvaliokunnan jäsen, vasemmistoliiton kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo arvostelee hallitusta sen päättämättömyydestä tunnustaa Palestiinan valtio YK:n tulevassa yleiskokouksessa.
– Suomi on ajamassa itseään häpeäpaaluun niiden maiden joukkoon, joita ei historian kirjoissa katsota hyvässä valossa. Hallitus ei voi enää piiloutua päättämättömyyden taakse. Valtioneuvoston on tehtävä esitys Palestiinan tunnustamisesta ensi tilassa. Kyse on Palestiinan itsemääräämisoikeudesta, Honkasalo sanoo.
Helsingin Sanomat kirjoitti tänään pääkirjoituksessaan, että hallituksen päättämättömyys Palestiina-kysymyksessä uhkaa vähentää Suomen kansainvälistä uskottavuutta ja painoarvoa.
Jos Suomi seuraa Gazan kansanmurhaa toimettomana, sen on vaikea uskottavasti vedota kansainväliseen oikeuteen omien etujensa puolustamiseksi.
Eilen tiistaina YK:n riippumaton tutkintakomissio julkaisi raportin, jonka mukaan Israel on lokakuusta 2023 lähtien syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa tarkoituksenaan tuhota palestiinalaiset alueella.
– Ranska, Britannia, Australia ja Kanada valmistautuvat tunnustamaan Palestiinan. Suomi ei voi jäädä sivuun tästä rintamasta. Epämääräiset puheet ’oikeasta hetkestä’ ovat vain viivyttelyä, Honkasalo painottaa.
Honkasalo osallistuu parhaillaan tasavallan presidentti Alexander Stubbin viralliseen valtiovierailuun Latviassa. Lähi-idän tilanne on noussut keskusteluun myös matkalla. Presidentti Stubb on aiemmin ilmaissut tukensa Palestiinan tunnustamiselle.
– Presidentti on itse sanonut odottavansa valtioneuvoston esitystä. Jos hallitus jatkaa jarrutusta olisi parempi tuoda asia eduskunnan päätettäväksi, Honkasalo esittää.