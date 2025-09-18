Vasemmistoliiton turkulainen kansanedustaja Timo Furuholm on huolissaan suomalaisen mediakentän kaventumisesta ja erityisesti STT:n tilanteesta. Sanoma Median aikeet vähentää STT:n uutispalveluiden käyttöä tai lopettaa se kokonaan uhkaavat koko 138-vuotiaan uutistoimiston olemassaoloa.

Furuholm jätti asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

– Lähes kaikissa länsimaissa toimii kansallinen uutistoimisto. STT täydentää suomalaisten lehtien uutisointia valtakunnallisilla ja kansainvälisillä uutisilla. Jos STT kaatuu, suomalainen uutistarjonta yksipuolistuu entisestään ja demokratia kärsii, Furuholm sanoo tänään torstaina lähettämässään tiedotteessa.

”Hallituksen on otettava vakavasti uutismedian kriisi.”





Furuholm toteaa, että mediakentän ahdinkoa syventää mainosmarkkinoiden murros. Kansainväliset digijätit Google ja Meta tekevät merkittävän osan digimainonnasta, mikä on syönyt perinteisten uutismedioiden taloudellista pohjaa. Samalla uutismedian omistus on keskittynyt erityisesti sanomalehtialalla, ja useissa maakunnissa lehdistö on yhden konsernin hallussa.

– Riippumaton ja monipuolinen uutisvälitys on ensiarvoisen tärkeää aikana, jolloin väärä tieto leviää verkossa ennennäkemättömän nopeasti. Jos luotettava uutisinfrastruktuuri rapautuu, kansalaiset jäävät alttiiksi manipulaatiolle, Furuholm sanoo.

– On vaarana, että STT:n toiminnan kaventuminen yksipuolistaa valtakunnallisten ja alueellisten lehtien uutistarjontaa. Sekä julkinen keskustelu että demokratia kärsivät, jos keskeiset uutislähteet heikentyvät.





Furuholm kysyy hallitukselta, millaisiin toimiin se ryhtyy turvatakseen monipuolisen tiedonvälityksen ja STT:n tulevaisuuden. Hän nostaa esiin mahdollisina ratkaisuina kohdennetut mediatuet ja kansainvälisten alustojen tiukemman sääntelyn.

Furuholmin mukaan Suomesssa tulisi arvioida vastaavia keinoja kuin mitä Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa on jo lainsäädännöllä ja viranomaistoimilla luotu tiedonvälityksen monipuolistamiseksi.

– Liikenne- ja viestintäministeri on käyttänyt koko hallituskauden Ylen moukarointiin. Siinä mäiskeessä on tainnut jäädä huomaamatta koko muun mediakentän kriisi, Furuholm sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

Hän puhuu perussuomalaisesta ministeri Lulu Ranteesta.

– Hallituksen on otettava vakavasti uutismedian kriisi ja ryhdyttävä toimiin ennen kuin on liian myöhäistä, Furuholm toteaa.