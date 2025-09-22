ILMOITUS ILMOITUS

Eduskunta aloittaa budjetin lähetekeskustelun huomenna tiistaina. Maanantaina hallitus antoi eduskunnalle budjettiesityksen lisäksi joukon budjettilakeja. Niissä sosiaaliturvan leikkaukset saavat jatkoa.

Hallitus esittää 74 miljoonan euron leikkausta toimeentulotukeen eli viimesijaiseen sosiaaliturvaan sekä työttömyysturvaan liittyvien sanktioiden ja velvotteiden kiristämistä.

– Samalla kun asunnottomuus ja ruoka-avun tarve kasvavat, hallitus on päättänyt pudottaa kymmeniä tuhansia suomalaisia köyhyyteen leikkaamalla yhä uudestaan sosiaaliturvaa. Pelkästään toimeentulotuen “kokonaisuudistukseksi” nimetty leikkauslaki pudottaa arviolta yli 28 000 uutta suomalaista köyhyyteen, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo.

Sosten laskelmien mukaan toimeentulotukiheikennykset lisäisivät pienituloisten määrää yhteensä noin 28 400 henkilöllä, joista lapsia on 8 500. Lukuisat asiantuntijat ovat huomauttaneet kiristyvien sanktioiden ja leikkauksien kohdistuvan myös ihmisiin, joilla on lääkärinlausunto työkyvyttömyydestä.

– Työkyvyttömien ihmisten toimeentulon romuttaminen ei saa ketään työllistymään vaan johtaa yhä kasvavaan eriarvoistumiseen ja pahoinvoinnin lisääntymiseen. Samalla miljonääreille ja suuryrityksille jaetaan kuitenkin valtavia veronalennuksia, Koskela huomauttaa.

Hallitus esittää myös työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän eli sanktioiden kiristämistä. Jatkossa ensimmäisestä virheestä ei seuraisi enää huomautusta vaan välitön karenssi. Lisäksi työttömyysturvan voisi aiempaa helpommin menettää toistaiseksi.

– Työttömyysturvabyrokratian lisääminen ei luo työpaikkoja vaan työttömien kiusaaminen näyttää olevan oikeistohallitukselle itseisarvo. Käytännössä työttömät ja muut pienituloiset laitetaan maksamaan hinta hallituksen katastrofaalisesti epäonnistuneesta työllisyyspolitiikasta sekä rikkaiden veronalennuksista.

Rahaa riittää suurituloisten veronkevennyksiin



Koskela muistutti Facebookissa ministeri Sanni Grahn-Laasosen puolustaneen kaksi vuotta sitten yli miljardin euron sosiaaliturvaleikkauksia sillä, että kaikkein pienituloisimpien kohdalla toimeentulotuki tasoittaa muiden etuuksien alenemisen vaikutuksia tuloihin.

Grahn-Laasonen perusteli leikkausten olevan uudistuksia, joita tehdään siksi, että ihmiset työllistyvät. Se on kestävin tapa vähentää köyhyyttä.

Sen jälkeen työttömyys Suomessa on kasvanut kymmenillä tuhansilla henkilöillä, Koskela muistutti.

Lisäksi Grahn-Laasosen valmistelemat sosiaaliturvaleikkaukset ovat kääntäneet asunnottomuuden Suomessa nousuun ensimmäistä kertaa 12 vuoteen. Myös ruoka-avun tarve, ylivelkaantuminen ja sosiaaliset ongelmat kasvavat.

Ja nyt toimeentulotukea leikataan lisää.

Säästöjä perustellaan ”pakolla”.

”Kuitenkin toimeentulotuen leikkauksesta säästyvä summa on alle kymmenesosa siitä, kuinka paljon olette alentamassa suuryrityksien ja rikkaiden verotusta. Toimeentulotukileikkauksen myötä arviolta 28 000 uutta suomalaista putoaa köyhyyteen. Ajatteletko todella, että näin on `pakko` tehdä vai voisiko julkisen talouden sopeuttamiseksi olla oikeudenmukaisempia keinoja?” Koskela kysyi.