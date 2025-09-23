ILMOITUS ILMOITUS

Pääministeri Petteri Orpon puheet talouden positiivisesta käänteestä saivat uuden kolauksen tiistaina julkistetuista uusista työllisyystilastoista. Työttömyys on edelleen pahentunut elokuussa.

Työministeriön työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä nousi 31 500 henkilöllä viime vuoden elokuusta. Työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa yhteensä 311 100.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä oli kuitenkin lievässä nousussa. Niitä ilmoitettiin 33 700, eli 3 100 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Kaikkiaan elokuussa oli avoinna 55 800 työpaikkaa, mikä on 1 500 enemmän kuin vuosi sitten.

Lukumäärällisesti työllisyys parani eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä, ja väheni asiantuntijoiden ammattiryhmässä.

Tilastokeskuksen mukaan15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku nousi elokuussa 10,0 prosenttiin. Työllisiä oli samassa ikäryhmässä 23 000 vähemmän kuin vuosi sitten ja työttömiä taas 53 000 enemmän.

– Yhtä korkeaa työttömyysastetta ei löydy työvoimatutkimuksen nykyisestä, vuodesta 2009 alkavasta trendisarjasta, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Joanna Viinikka.

Viimeksi elokuun työttömyysaste on ollut tätä korkeampi vuonna 1998, jolloin luku oli 10,2 prosenttia.

Työttömyysasteen trendi on ollut nousussa keväästä 2023 lähtien. Miesten joukossa nousu alkoi jo vuotta aiemmin, Viinikka lisää.

Kausitasoittamaton työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli elokuussa 9,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,5 prosenttia, selviää työvoimatutkimuksen tiedoista.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli elokuussa 129 200. Määrä on 32 300 suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 62 700, mikä on 10 900 enemmän kuin viime vuoden elokuussa.