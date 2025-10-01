– Tietenkin me keskitymme siihen, että saataisiin kaadettua hallitus mahdollisimman pian.

Näin kiteyttää vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, helsinkiläinen kansanedustaja Veronika Honkasalo, politiikan syksyn. Hän uskoo, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) runsaan kaksi vuotta istunut oikeistohallitus todellakin horjuu.

– Nyt näkyy aikamoista kipuilua hallituksen sisällä, joten se voisi kaatua.

”He ikään kuin olettavat, että ihmiset ovat niin tyhmiä, etteivät tajua tätä.”

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) budjettiperformanssi on yksi osoitus siitä, loputon, viime viikkoina yltynyt rasismikeskustelu toinen. Kummassakin perussuomalaiset ovat vetäneet omaa linjaansa.

– Luulen, että hallitusyhteistyö on vaikeampaa jatkossa, Honkasalo sanoo.

Hallituskautta on jäljellä vielä yli puolitoista vuotta. Honkasalo kuvaa hallituksen harjoittamaa politiikkaa yksinkertaisesti kamalaksi.

– Se ei ole talouspoliittisesti millään tavalla kestävää eikä se ole millään tavalla viisasta. Se lisää julkista velkaa ja syventää työttömyyttä. Köyhien lasten määrän kasvaa.

Huomio pois leikkauksista

Samaan aikaan hallituksen kakkospuolue perussuomalaiset kipuilee kannatuksen laskun vuoksi ja koventaa siksi politiikkaansa.

– Perussuomalaiset luottavat siihen, että äärimmäinen rasistinen agenda kantaa. Sillä he vievät huomiota pois siitä, että ovat leikanneet massiivisesti tavallisilta suomalaisilta. He ikään kuin olettavat, että ihmiset ovat niin tyhmiä, etteivät tajua tätä. Tämä on valmistautumista seuraaviin eduskuntavaaleihin, Honkasalo sanoo.

Hän toteaa, että perussuomalaisten vaalikampanja on alkanut yllättävän aikaisin.

– Kun tämmöiset kierrokset ovat jo nyt käynnissä, jää nähtäväksi, mihin ne nousevat.

”On uskomatonta, että RKP on tässä hallituksessa.”

Honkasalo muistuttaa kuitenkin siitä, että huomion pitäisi olla niissä muissa puolueissa, jotka mahdollistavat perussuomalaisten performanssin. Se tarkoittaa erityisesti pääministeripuolue kokoomusta.

– On tärkeätä muistaa se, että kokoomus toteuttaa nyt unelmiensa talouspolitiikkaa ja työmarkkinapolitiikkaa. Kokoomuksessa tiedetään, ettei välttämättä tule enää sellaista hallituskokoonpanoa, jolla tätä kaikkea saataisiin toteutettua. Tuntuu, että kokoomus jopa vetää överiksi, jotta mikään hallituskokoonpano tämän jälkeen ei pystyisi korjaamaan sitä tuhoa, mitä tämä hallitus on saanut aikaan.

Hän huomauttaa niin keskustan, vihreiden kuin demarienkin hyväksyvän osan nyt tehdyistä työelämän tai sosiaaliturvan heikennyksistä.

– Sellaistakaan hallitusta tuskin saadaan aikaan, joka pyrkisi kaiken korjaamaan, kun tiedämme, että politiikka on kompromissien tekemistä.

Raskasta aikaa politiikassa

Runsaan vuoden takaisen eurovaalimenestyksen jälkeen vasemmistoliiton kannatus on kivunnut kymmeneen prosenttiin, jopa hiukan yli.

– Pitää jatkaa sitä sinnikästä työtä, mitä teemme jo eduskuntaryhmässä. Ryhmä tosin on nyt viime eduskuntavaalien jälkeen aiempaa pienempi kooltaan mutta erittäin tarmokas ja pippurinen.

Honkasalo korostaa sitä, että töitä pitää tehdä valtavasti. Viime kevät ja alkukesä olivat erityisen työläitä niin kotimaan politiikassa kuin kansainvälisesti.

– Politiikka on erittäin raskasta tällä hetkellä, koska on tämä geopoliittinen tilanne, joka sekä huolettaa että pelottaa monia. Kansanedustajana sen vastuun tuntee harteillaan. Lisäksi ajattelen, että meidän tehtävänä on myös luoda toivoa ja uskoa paremmasta, vaikka samaan aikaan itseäkin hirvittää.

Joissain puolueissa on Honkasalon mielestä kuitenkin sellaista opportunistista henkeä, että haetaan irtopisteitä ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä.

– Geopolitiikan epävarmuus näkyy asenneilmapiirin kiristymisenä ja militarismin kasvuna. On vaikea saada tilaa ihmisoikeusperustaiselle ulko- ja turvallisuuspoliittiselle keskustelulle, hän sanoo ja mainitsee taas perussuomalaiset.

– Nyt on toimeenpantu äärioikeistolaista strategiaa. Muille puolueille on haaste pohtia, miten tähän reagoidaan vai reagoidaanko. Lisäksi medialla on iso vastuu sen suhteen, toimitaanko tämän äärioikeistolaisen ideologian alustana.

Seurauksena on rasismin normalisoituminen.

– Mielestäni se on tällä hallituskaudella näkynyt selkeästi myös muissa puolueissa. On uskomatonta, että RKP on tässä hallituksessa.

RKP on Honkasalolle mysteeri. Hän ei näe, mitä se hyötyy hallituksessa olemisesta.

– Onhan se turvannut joitakin ruotsinkielisiä palveluita ja nikotiinipusseja. Mutta se ei ole paljon.

Uusien henkilöiden aika

Honkasalo ei asetu enää varapuheenjohtajaehdokkaaksi, kun vasemmistoliitolle valitaan uusi johto marraskuussa puoluekokouksessa Vantaalla. Hän on ollut kahteen otteeseen vasemmistoliiton varapuheenjohtaja.

– Nyt, kun puolueen puheenjohtaja on Helsingistä, ajattelen, että varapuheenjohtaja ei voi olla samasta vaalipiiristä, hän sanoo.

– Lisäksi on uusien henkilöiden aika.

Hän arvioi nähneensä paljon varapuheenjohtajana: puheenjohtajan vaihtumisen, useita vaalikampanjoita, puolueen muuttumisen ja jäsenistön kasvamisen.

– Varapuheenjohtajan pesti on näköalapaikka. Lisäksi olen saanut olla uudistamassa puoluetta ja kokea sekä vaalitappioita että vaalivoittoja.

”On uusien henkilöiden aika.”

Hän sanoo, että vasemmistoliitossa on tapahtunut muutos.

– Se on näiden vuosien aikana rakentunut moderniksi punavihreäksi puolueeksi, johon on tullut valtava määrä uusia jäseniä varsinkin vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen.

Mukaan on tullut uudentyyppisiä ihmisiä.

– Esimerkiksi Helsingissä se näkyy selkeästi. Valtuustoryhmässämme on paljon uusia puoluepolitiikan ulkopuolelta tulleita, erilaisessa toiminnassa mukana olleita henkilöitä, Honkasalo kuvailee.

– Ylipäätään toiminta puolueessa on pirteää, valoisaa ja toivoa luovaa. Semmoiseen liikkeeseen on kiva tulla mukaan, jossa myös ankeina aikoina luodaan toivoa paremmasta.

Jo aiemmin on esimerkiksi puoluebarometrissä nähty, että vasemmistoliitolla on paljon vaalikannatustaan isompi määrä potentiaalisia äänestäjiä.

– Jostain syystä potentiaali ei ole ennen realisoitunut, mutta eurovaaleissa näimme sen realisoituvan. Ja tutkimuksista tiedetään, että jos on kerran äänestänyt vasemmistoliittoa, seuraavalla kerralla se on helpompaa.

Uskottavin vaihtoehto

Honkasalo arvioi vasemmistoliiton olevan lisäksi tällä hetkellä se puolue, joka uskottavimmin yhdistää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, työmarkkinakysymykset ja ja ilmastokysymykset.

– Jos näiden yhdistämisessä on joskus ollut kipuilua, enää ei ole, hän sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

– Eduskunnassakin olemme se opposition uskottavin vaihtoehto. Emme sisällytä vaikkapa sosiaaliturvan leikkauksia vaihtoehtobudjettiin. Tästä on tullut palautetta myös hallituspuolueista.

Linjakkuus näkyy esimerkiksi suhtautumisessa Gazan kriisiin. Vasemmistoliitto on horjumatta pitänyt kriisiä esillä, vaatinut siihen puuttumista ja Palestiinan tunnustamista.

Vasemmistoliitossa on tunnettu Palestiinan tilanne jo vuosikymmeniä.

– Se ei ole todellakaan uusi asia meille, Honkasalo sanoo.

– Hienoa, että muitakin puolueita on lähtenyt mukaan puhumaan sen puolesta. Vielä viime kaudella se ei ollut ollenkaan selvää. Silloin minun oli vaikea saada allekirjoituksia aloitteeseeni maahantuonnin kieltämisestä miehitetyiltä alueilta edes demareilta tai vihreiltä. Nyt tilanne on erilainen. On surullista, että pitää tapahtua kaikkein karmein ennen kuin alkaa tapahtua.

Tilanne Palestiinassa on kuitenkin lohduton.

– Suomi ei konkreettisesti tee mitään, Honkasalo sanoo.

– Suomi on istunut EU-pöydissä jopa vastustamassa sitä, että assosiaatiosopimus Israelin kanssa jäädytettäisiin. Suomi ei siis vain ole passiivinen ja tekemättä mitään vaan aktiivisesti vastustaa Palestiinaa tukevia toimia.