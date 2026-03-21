Nainen raahattiin torille hyytävässä talvisäässä. Hänen selkänsä oli jo valmiiksi kumarassa kovan elämän painosta. Nyt köyhä, rankoissa töissä raatanut yksinäinen nainen piestiin julkisesti, ja raipaniskut veivät loputkin hänen ryhdistään. Syynä rangaistukseen oli väitetty avioliiton ulkopuolinen suhde.

Talibanin korkein oikeus oli määrännyt sekä naiselle että miehelle 30 raipaniskua ja vuoden vankeusrangaistuksen avioliiton ulkopuolisesta suhteesta.

Rangaistus toteutettiin vähän aikaa sitten maakunnassa, jonka nimeä ei turvallisuussyistä kerrota tässä jutussa. Ruoskintaa oli seuraamassa useita paikallisia virkamiehiä ja asukkaita.

Julkinen piekseminen oli neljäs väkivaltainen rangaistus naisille tässä maakunnassa viimeisten kahden kuukauden aikana.

Olosuhteiden uhri

Tuomion saanut Roya (nimi muutettu) menetti aviomiehensä liikenneonnettomuudessa kuusi vuotta sitten ja jäi yksin kolmen tyttärensä ja kahden poikansa kanssa.

Vaikka Roya on rutiköyhä, hän ei koskaan pyytänyt apua keneltäkään. Satokaudella hän paiski töitä maatiloilla ja talvisin hän siirtyi kaupunkiin. Päivällä hän siivosi koteja ja pesi pyykkiä, ja öisin hän ompeli koristeita miesten kaapujen kauluksiin.

Royan ansioilla pystyi hädin tuskin elättämään perheen. Silti hänen tarmokkuutensa ja kodin ulkopuolinen työskentely koettiin sopimattomaksi, koska hän on nainen.

Naqeeba (nimi muutettu) on Royan naapuri. Hän on tuntenut Royan vuosia.

– Hän ei tehnyt sitä, mistä häntä syytettiin. Syyte on tekaistu. Roya ei ole rikollinen, vaan olosuhteiden uhri. Hän oli yksinäinen nainen, joka teki kaikkensa perheensä eteen, Naqeeba sanoo.

Väärin perustein annettu tuomio merkitsee Naqeeban mukaan myös sitä, että Roya ei enää koskaan voi kävellä pää pystyssä naapurustossa.

Naqeeban mukaan Roya ei saanut tilaisuutta itsensä puolustamiseen. Hänet pidätettiin lähellä kotiaan kuin vaarallinen rikollinen, paiskattiin kuljetusautoon ja vietiin pois. Kukaan ei aluksi tiennyt minne tai minkä takia. Moneen päivään kukaan ei kuullut Royasta mitään, eivätkä naapurit tienneet, oliko hän enää edes hengissä. Sitten he saivat tiedon julkisesta ruoskinnasta.

Royan tarina ei ole ainutlaatuinen, vaan kertoo tuhansien afgaaninaisten tuskasta. He alistuvat yksinäisyyden ja rajoitusten sävyttämään arkeen, ja heitä rangaistaan vain siksi, että he ovat naisia.

Puolustuksen mahdollisuus katosi

Taliban lakkautti oikeuskanslerin toimiston ja sulki riippumattomien asianajajien toimiston marraskuussa 2021, jonka seurauksena rikoksista syytetyt eivät voi enää puolustautua oikeuskäsittelyissä.

Hasht e Subh Daily Median selvityksen mukaan vuonna 2025 Taliban ruoski julkisesti 225 ihmistä ainoastaan Kabulissa. Tämä tarkoittaa, että ihmisiä ruoskittiin pääkaupungissa vähintään joka toinen päivä. Useissa muissa provinsseissa toteutettiin kussakin useita kymmeniä julkisia raipparangaistuksia.

Raportti paljastaa, että tunnustukset saatiin usein painostamalla. Syytetyiltä evättiin oikeudellinen apu sekä reilu oikeudenkäynti. Talibanit luottavat ruumiilliseen rankaisemiseen ja julkisiin voimannäyttöihin, jotka rikkovat ihmisoikeuksia ja aiheuttavat uhreille vaikeita sosiaalisia ja psykologisia seurauksia.

YK:n asiantuntija Richard Bennett tuomitsee vuonna 2025 talibanien aikana Afganistanissa lisääntyneen joukkoruoskinnan sekä muut ruumiilliset rangaistukset.

– Talibanin on välittömästi lopetettava kuolemanrangaistukset ja kaikki sellaiset ruumiilliset rangaistukset, jotka merkitsevät kidutusta tai muuta julmaa ja epäinhimillistä kohtelua, sekä kunnioitettava kaikkien pidätettyjen oikeuksia ja ihmisarvoa, Bennet ja muut asiantuntijat painottavat.