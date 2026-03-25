Oikeusministeriö ilmoitti tiistaina, ettei Suomen vaalitietojärjestelmää olla siirtämässä yhdysvaltalaiseen pilvipalveluun. Samaan aikaan Kelassa jatketaan valmistelua, jossa etuustietojärjestelmän datankäsittely siirtyisi pilvipalveluihin vuoteen 2027 mennessä.
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas.) vaatii hallitukselta selkeää linjausta riippuvuuksien vähentämiseksi yhdysvaltalaisista teknologioista. Honkasalon mukaan Kelan suunnitelmat tarkoittavat käytännössä sitä, että päätösten valmisteluun liittyviä toimintoja ulkoistettaisiin yhdysvaltalaiselle teknologia-alustalle.
– Tällaisen riippuvuuden kasvattaminen tilanteessa, jossa geopoliittinen toimintaympäristö heittelehtii, on kestämätöntä, Honkasalo sanoo.
Kelan uudistuksen teknologia perustuu yhdysvaltalaisen Salesforcen järjestelmiin, ja asiakkaiden tietoja on tarkoitus käsitellä Länsi-Euroopassa sijaitsevissa datakeskuksissa. Honkasalo kysyi asiasta hallitukselta kirjallisella kysymyksellä tammikuussa.
Ministeri Wille Rydman (ps.) toteaa vastauksessaan, että Suomessa on käytössä ohjeita ja kriteeristöjä, joilla varmistetaan kansainvälisten pilvipalvelujen turvallinen käyttö ja henkilötietojen suoja. Samalla vastauksessa kuitenkin todetaan, että geopoliittinen tilanne on muuttunut.
– Juuri muuttuneessa maailmantilanteessa hallituksen tulisi tehdä selkeä linjaus siitä, että kriittisten viranomaisjärjestelmien ja arkaluonteisten henkilötietojen osalta riippuvuutta Yhdysvalloista on vähennettävä, ei lisättävä, Honkasalo sanoo.
Kelan etuustietojärjestelmässä käsitellään laajasti tietoja suomalaisten toimeentulosta, terveydentilasta ja elämäntilanteesta. Uudistus sisältää myös etuuspäätösten valmistelun automatisointia, mikä on herättänyt kysymyksiä datan mahdollisesta hyödyntämisestä tekoälyjärjestelmien kehittämisessä.
– On aiheellista kysyä, voidaanko suomalaisten etuuspäätöksiä hyödyntää yhdysvaltalaisomisteisten tekoälyjärjestelmien kehittämisessä, Honkasalo sanoo.
Asiantuntijat ovat varoittaneet kansainvälisistä esimerkeistä, joissa laajat tietojärjestelmähankkeet ovat paisuneet moninkertaisesti alkuperäisistä kustannusarvioista.
Honkasalo pitää myönteisenä, että vaalitietojärjestelmään liittyvät riskit tunnistettiin ja siirto peruttiin.
– Myös Kelan arkaluonteiset etuustiedot tulee säilyttää suomalaisilla palvelimilla ja suomalaisessa määräysvallassa olevissa järjestelmissä. Suomen on rakennettava vahvempaa julkisomisteista digitaalista kapasiteettia. Lyhytnäköinen halpuuttaminen voi tulla yhteiskunnalle kalliiksi, Honkasalo sanoo.