Vasemmistoliiton kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo vaatii Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista johtoa selvittämään pikaisesti tiedot, joiden mukaan Yhdysvallat harkitsisi Ukrainalle tarkoitetun puolustushankinnan uudelleenkohdentamista sotatoimiin Lähi-idässä.

– Jos rahaa tai jo hankittua kalustoa siirrettäisiin kokonaan toiseen sotaan, se rikkoisi ohjelman poliittista tarkoitusta, koska rahoitus on kerätty nimenomaan Ukrainan tukemiseen. Tämä olisi härskiä Nato-liittolaisia kohtaan, Honkasalo sanoo tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että tilanne on järkyttävä Ukrainalle.

Washington Post uutisoi 26.3., että Yhdysvallat harkitsee PURL aloitteen kautta Ukrainalle tilattujen ilmatorjuntaohjusjärjestelmien ohjaamista Lähi-idän käyttöön Yhdysvaltojen hyökkäyssodassa Irania vastaan.

PURL eli Prioritized Ukraine Requirements List on Yhdysvaltojen ja Naton koordinoima järjestelmä, jonka avulla Ukrainalle ohjataan kiireellisimpiä ase- ja materiaalitarpeita. Siihen osallistuvat maat rahoittavat näitä hankintoja Yhdysvalloista. Suomi liittyi sadan miljoonan euron osuudella PURL-pakettiin seitsemän muun maan kanssa marraskuussa 2025.

Perusteluna PURL-paketille on ollut Yhdysvaltojen Ukraina-tuen vähentyminen ja parhaiden mahdollisten puolustustarvikkeiden turvaaminen Ukrainalle. Sen tarkempi sisältö on luottamuksellinen.

– Herää kysymys, ovatko PURLin sopimusehdot todella niin löyhät, että Yhdysvallat voisi mielivaltaisesti käyttää Ukraina-tukeen tarkoitettua resurssia oman sotakoneistonsa tukemiseen Lähi-idässä, Honkasalo pohtii.