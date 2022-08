Vasemmistoliiton kuolleen sydänkäyräksi usein kuvattu kannatuskäyrä junnaa tuttuun tapaan kahdeksan prosentin tuntumassa. Tämä nähtiin taas tänään torstaina julkistetusta Ylen puoluekannatusmittauksen tuloksista heinä– elokuulta. Siinä vasemmistoliiton kannatus on 8,1 prosenttia.

Puolueen kannatus on vuoden sisällä vaihdellut 7,2:sta 9,1 prosenttiin. Korkein tulos nähtiin huhtikuussa.

Kokoomus johtaa

Kokoomus on yhä Suomen suosituin puolue, vaikka sen kannatus on laskenut kevään huipputuloksesta, joka ylitti 26 prosenttia.

Nyt kokoomusta äänestäisi 23,4 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Toisena tulee SDP. Se ylitti nyt 20 prosentin kannatuksen. Sen kannatus on noussut viime kolmen kuukauden ajan. Nyt kannatus on 20,3 prosenttia, jossa on nousua puoli prosenttia.

Seuraavat selvästi takana

Kolmantena tulee selvästi kärkikaksikosta kaukana oleva Perussuomalaiset 16,1 prosentilla. Nousua luvussa on prosenttiyksikön verran.

Keskustan kannatus laski tasan 11 prosenttiin ja Vihreiden 9,3 prosenttiin.

Taloustutkimus haastatteli 2831 ihmistä heinä – elokuussa.