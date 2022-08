Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson on huolissaan siitä, että monissa ikäihmisten palvelutaloissa ei pystytä takaamaan asukkaille kuuluvaa inhimillistä hoivaa. Hän toteaa tämän johtuvan sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöpulasta.

– Samalla sairaalapäivystykset ovat ruuhkautuneet apua tarvitsevista ikäihmisistä, joille ei löydetä muuta paikkaa, Andersson sanoi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kotkassa tiistaina.

Hän arvioi työvoimapulan taustalla olevan alan työvoimatarpeen kasvu yhdessä sen kanssa, että alan vetovoimasta ei ole pidetty huolta.

”Hoitajamitoitus on yksi harvoista rakenteellisista parannuksista, mitä palveluihin on tehty”.

– Tällä viikolla sain kuulla turkulaisesta hoitajasta, joka lomalta palatessaan sai tehtäväkseen perehdyttää rekrytointifirman kautta palkattua hoitajaa, jolle maksettiin paljon suurempaa palkka kuin hänelle, pitkään kaupungin palveluksessa olleelle, Andersson ihmetteli.

– Kuvitelkaa, miten tuollainen tilanne vaikuttaa hoitajan motivaatioon ja haluun jäädä alalle.

Kustannusten leikkaamista

Andersson muistutti siitä, että siksi lähes kaikki viimeisten vuosien aikana tehdyt päätökset ikäihmisten palveluista ovat liittyneet kustannusten leikkaamiseen. Syynä on ollut se, että väestön ikääntymiseen on pitkään suhtauduttu kansantaloutta uhkaavana katastrofina.

– Leikkausten takia ikäihmisten ympärivuorokautiseen hoitoon pääseminen on vaikeutunut selvästi, ja kotihoidon kuormitus kasvanut. Tilanne on myös johtanut siihen, että ikäihmisiä on niin sanotusti väärissä paikoissa, kuten sairaanhoitopiirien päivystysjonoissa, kun terveyskeskusten vuodeosastopaikkoja on vähennetty ja tehostettuun palveluasumiseen pääsemisen kynnystä on nostettu.

Liian vähän ja liian myöhään

Andersson muistutti pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen lisänneen sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta sadoilla miljoonilla, osoittaneen yli 130 miljoonaa lähihoitajakoulutuksen lisäämiseksi ja säätäneen tiukennuksen hoitajamitoituksesta ympärivuorokautiseen hoitoon.

– Silti todettava, että on tehty liian vähän ja liian myöhään, hän sanoi.

Hän on huolissaan muun muassa vastuuministerin, peruspalveluministeri Aki Lindenin (sd.) puheista hoitajamitoituksen lykkäämisestä.

– Hoitajamitoitus on yksi harvoista rakenteellisista parannuksista, mitä palveluihin on tehty, Andersson muistutti.

– Useat räikeät laiminlyönnit hoivakodeissa toivat näkyväksi tarpeen varmistaa, että ikäihmiset saavat nykyistä parempaa hoivaa sekä tarpeen viestiä alan ammattilaisille, että heidän arvostuksensa ja työolonsa tulevat parantumaan.

Hän arveli, että hoitajapula pahenee entisestään, jos ainoa viesti päättäjiltä on se, että tästä hankkeesta työolojen parantamiseksi ollaan luopumassa.

Kokoomus hurskastelee

Andersson otti kantaa myös opposition kokoomuksen johdolla tekemään välikysymykseen vanhuspalveluista.

– Suurin hurskastelija tässä keskustelussa on ollut kokoomus, hän sanoi.

– Kokoomus vastusti ainoana puolueena koko eduskunnassa hoitajamitoituksen tiukentamista viime kaudella ja on vastuussa leikkauksista, joiden seurauksena ympärivuorokautisen hoivan paikkoja on aivan liian vähän tarpeeseen nähden.

