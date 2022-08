Viro on ay-oikeuksien suhteen riskimaa. Järjestäytymisaste on hyvin matala ja lainsäädäntö asettaa haasteita ammattiliittojen toiminnalle. Luottamushenkilöiden häirintä on vielä viime vuosina ollut tavallista, ja yhteiskunnan ilmapiiri järjestäytymistä kohtaan on ollut negatiivinen.

Neljässä Virossa toimivassa isossa suomalaisyhtiössä ay-oikeudet kuitenkin toimivat, kertoo tänään julkaistu Finnwatchin selvitys.

Selvityksen kohteina olivat HKScanin, SOK:n, StoraEnson ja Fortacon tytäryhtiöt Virossa. Kaikkiaan Virossa toimii noin 6 000 suomalaistaustaista yritystä, ja suomalaiset yritykset ovat toiseksi tärkein investoija Viroon.

– Olimme iloisesti yllättyneitä, että tutkituilla suomalaisyrityksillä vaikuttaa olevan hyvät ja rakentavat suhteet ammattiliittoihin, eivätkä haastatellut luottamushenkilöt tai liitot raportoineet merkittävistä ongelmista, sanoo Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti.

Selvitystä varten Finnwatch haastatteli Viron ay-liikkeen edustajia sekä yritysten luottamushenkilöitä ja työntekijöitä niiden Viron toimipaikoissa. Stora Enson Imaveren sahan kohdalla kommentit saatiin vain kirjallisesti sahatyöntekijöitä edustavalta EMTAÜ-ammattiliitolta. Yritysten näkemyksiä kartoitettiin erillisellä kyselyllä.

Kaikissa selvityksen kohteena olleissa tuotantolaitoksissa toimi ammattiosasto.

Parannettavaakin löytyi. Työehtosopimus oli käytössä vain kahdessa yrityksessä: Fortaco Estonian Narvan tehtaalla ja S-ryhmään kuuluvassa Prisma Peremarketissa. Esimerkiksi HKScanin Rakveren tehtaalla Viron valtakunnansovittelija suositteli jo vuonna 2017 tehtaan teurastamon työntekijöiden mentyä spontaaniin lakkoon, että työehdoista neuvoteltaisiin työmarkkinaosapuolten kesken. Silti tehtaalla ei ole vieläkään työehtosopimusta.

– Virossa toimivien yritysten tulee kiinnittää erityistä huomiota ay-oikeuksien toteutumiseen niin omissa toimipaikoissaan kuin arvoketjuissaan, toteaa Kultalahti.