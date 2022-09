Maailmaa uhkaa ruokakriisi, mutta samaan aikaan valtavasti ruokaa joutuu eri syistä hukkaan. Se on paitsi inhimillinen tragedia, myös ympäristöongelma. Jos kaikki hävikkiin joutunut ruoka olisi kerätty yhteen valtioon, se olisi maailman kolmanneksi suurin kasvihuonekaasujen päästäjä.

Yhdysvalloissa hävikkiruoka on kunnallisten täyttömaiden suurin aineskategoria. USA:n ruoka- ja lääkevirasto FDA huomauttaa, että pois heitetyllä ruualla olisi voitu ravita puutteenalaisia perheitä. Lisäksi hävikkiin päätyneen ruuan tuottamiseen kuluneet työ, energia ja vesi olisi voitu käyttää johonkin hyödylliseen.

Pelkästään Yhdysvalloissa ruokaa kärrätäänkin täyttömaaksi vuosittain 161 miljardin dollarin arvosta, Yhdysvaltain maatalousministeriö arvioi. Maan ruokahävikiksi lasketaan 30–40 prosenttia ruokatuotannosta.

YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAOn mukaan sekä globaali ruuantuotanto että varastot ovat tänä vuonna historiallisen korkealla tasolla. Edellisvuoteen verrattuna tuotanto on supistunut vain vähäisesti.

– Pilviin kohonneet ruuan hinnat ovat pikemmin seurausta keinottelusta kuin Ukrainan sodasta. On järkyttävää, että YK:n ruokaohjelma WFP on joutunut laajentamaan hätäapuoperaatioitaan ympäri maailman, ja vain keinottelun vuoksi. Samalla WFP on joutunut kerjäämään lisää rahaa, sillä myös ruoka-avun toimittamisen kustannukset ovat kaikkialla nousseet, Frederic Mousseau sanoo.

Globaaleja markkinoita hallitsevien ruokakorporaatioiden voitot ylittävät jo 10 miljardia euroa tänä vuonna.