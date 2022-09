Hoitajaliittojen palkkakiista on jatkunut kuukausia ja uudet lakot ovat alkamassa ensi viikolla. Ei mitään uutta auringon alla, sillä syyskuussa 2002 terveydenhuollon kurja tila keräsi pelkän puskaradion voimalla yli tuhat mielenosoittajaa Senaatintorille. Erona nykyiseen oli se, että toivottoman pitkät hoitojonot ja tiedot tulevan vuoden uusista säästöistä keräsivät paikalla hoitajien lisäksi potilaita ja omaisia.

Mielenosoitus koski HUS:n vuoden 2003 suunnitelmia. Budjetti oli lähes 10 prosenttia kuluvan vuoden budjettia pienempi. Potilasjonoja kasvatettiin 10 000 ihmisellä ja henkilöstöä vähennettiin noin 900.

Mielenosoitukseen osallistunut Salina Elokivi koki olevansa säästöjen uhri:

– Olen ollut selkäkipupotilaana vuodesta 1995. On vaikea saada hoitoaikoja. Lääkärit ovat stressaantuneita eivätkä pysty kiireen takia kohtaamaan potilasta. Hoito on huonompaa. Eivätkä lääkärit uskalla tehdä päätöksiä esimerkiksi magneettikuvan ottamisesta, koska ne maksavat.

Vallila-aktivisti Pauliina Kaarakka muistutti, että säästöt sulkevat myös terveysasemia.

– Alppiharjun potilaat on ohjattu Vallilan terveysasemalle, mikä on todella mielipuolista. Alppiharjussa on todella paljon vanhoja ihmisiä, joiden kulkeminen Vallilaan ei ole mitenkään yksinkertaista.

Eikä siinä kaikki. Myös Vallilan terveysasema aiottiin sulkea tulevaisuudessa.

Pauliina Kaarakkaa huolestutti, mitä tapahtuu ammattitaitoiselle terveydenhuollon henkilökunnalle.

– He lähtevät ulkomaille ja tämän virheen korjaaminen on lähes mahdotonta. Kun heidät kerran päästetään pois, niin siitä tulee kallis lasku. Tunnen erään lääkärin, joka totesi, että hän ollut ulkomailla töissä ja lähtee takaisin, vaikka sielläkin on kaikenlaisia ongelmia. Mutta hän ei kestä tätä typeryyttä, mitä täällä on.

Perushoitajana HUS:n syöpäklinikalla työskentelevä Anja Vihervuori kertoi näkevänsä tuskan kasvavan työpaikallaan. Tuska ja suru näkyy potilaissa, mutta sitä kokee myös henkilökunta

– Meitä on nyt jo liian vähän ja uutiset kertovat, että pian meitä on vielä vähemmän.

– Hoitoa kipeästi tarvitsevia potilaita olisi tulossa vaikka kuinka, kaikkien tietämään jonoon saakka, mutta nyt sanotaan, että rahapula estää ottamasta heitä sisään. Minusta rahapula ei voi olla hyväksyttävä syy lopettaa yhdenkään sairaan hoitoa.