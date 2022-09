Budjetin lähetekeskustelun ensimmäinen päivä kääntyi kokoomuksen kovaksi ryöpytykseksi hallituspuolueiden taholta. Kokoomus syytti tuttuun tapaan ja niin kuin vasemmistoliiton puheenvuorossa ennakoitiin hallitusta velkaantumisesta.

– Uutta velkaa Rinteen – Marinin hallitus on ottamassa jopa noin 50 miljardia. Koko Suomen historian ajalta näihin päiviin asti periytyneestä velasta kolmannes tulee teidän kaudeltanne, vain neljän vuoden ajalta. Se on ennätys, minkä takia ei kakkukahveja juoda. Korkomenot paisuvat puolitoista miljardia, nousua lähes miljardi vuodessa, Timo Heinonen (kok.) piiskasi hallitusta.

Säästöjä kokoomus esitti yritystuista ja asumistuesta.

Hallituksen taholta huomiota riitti lähinnä vain kokoomukselle. Perussuomalaisten linjasta valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) totesi vain, että ”teidän energiapolitiikallanne Suomi olisi Putinin taskussa”.

Kokoomukselle Saarikko sanoi, että on totta, että asumistuen määrä ja mittakaava on kasvanut.

– Mutta onko nyt asumiskustannusten noustessa todella ensi vuonna oikea aika leikata asumistuesta? hän kysyi.

– Yritystuet on ollut politiikan helppo lista heitettäväksi. Kokoomus, olisitteko te nyt valmiita korottamaan sähköveroa teollisuudelle, jonka tämä hallitus laski? Pidättekö epäonnistuneena politiikkana maatalouden, suomalaisen ruokaturvan tukemista ja energiaveron palautuksen tuplaamista? Tekö poistaisitte sen kokonaan?

Aloitteita 55 miljoonalla



Saarikon mukaan yksin kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Timo Heinonen on tehnyt tälle vuodelle 55 miljoonaa euroa talousarvioaloitteita.

– Nyt jäämme katsomaan, onko teidän listallanne miinusmerkkisiä toimia, kun tänäänkin näytätte sosiaalisessa mediassa pelkästään keräävän lisää toimia, joihin pitäisi käyttää enemmän rahaa.

Heinonen pyysi Facebookissa juuri ennen lähetekeskustelun alkua kohteita siitä, mitä Kanta-Hämeen teitä pitäisi kunnostaa. Tämä ja säästöpuheet herättivät hilpeyttä eduskunnassa.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan kokoomus on hyväksynyt 90 prosenttia siitä velasta, jonka hallitus on ottanut. Perussuomalaisten osalta lukema on 99 prosenttia.

Velka-aste laski ennen sotaa



Jussi Saramo (vas.) sanoi hallituksen elvyttäneen velaksi, ja työllisyys onkin uudessa ennätyksessä, ”mitä ei uskoisi kun kuuntelee kokoomuksen puheita”.

– Verotulot kasvavat rajusti ja sosiaalimenot pienenevät, ja sen takia myös velka-aste laski ennen sotaa. Tietysti lasku alenee nyt, kun käytämme miljardeja puolustukseen, mutta siitäkin olemme olleet samaa mieltä tässä salissa. Silti veroastekin on laskussa. Veroaste on ensi vuonna kymmenen prosenttia pienempi kuin vuosituhannen alussa.

Saramokin puuttui Heinosen puheisiin siitä, että hallitus on laiminlyönyt tieverkon kunnostamista. Hänen mukaansa kokoomus on antanut vääriä todistuksia asiasta.

– 300 miljoonaa on vuosittain käytetty enemmän tiestön kunnossapitoon kuin kokoomuksen valtakaudella.

Liikenneministeri Timo Harakka (sd.) muistutti hallituksen panostaneen ylimääräisen miljardi euroa perusväylänpitoon ja lisäksi uuteen rakentamiseen enemmän kuin edelliset hallitukset.

Vastuutonta talouspolitiikkaa



Veronika Honkasalo (vas.) sanoi kokoomuksen esiintyvän talousosaajana, mutta puolue ei kerro, mitä sen malli vahvan talouspohjan rakentamisesta tarkoittaisi konkreettisesti.

– Minäpä kerron. Se tarkoittaisi leikkauksia sosiaaliturvaan, kurjaa menoa pienituloisille, lapsiperheille, opiskelijoille, köyhille. Todennäköisesti se tarkoittaisi myös lisää uusia koulutusleikkauksia, joista ei ole vieläkään toivuttu. Tämä tilanteessa, jossa ihmiset kamppailevat nousevien hintojen ja sähkölaskujen kanssa. Tämä on vastuutonta talouspolitiikkaa.