Saksan tällä viikolla tekemä päätös kansallistaa energiayhtiö Uniper päättää Fortumin täysin epäonnistuneen seikkailun Saksaan. Hintalapuksi muodostui lopulta reilusti yli viisi miljardia euroa, kun Saksa tulee lunastamaan Fortumilta Uniperin osakkeet.

Suomessa oppositio on syyttänyt hallitusta katastrofista. Hallituspuolueista on puolestaan osoitettu, että päätöksiä on tehty aiempien hallitusten aikana. Politiikkojen puheiden taustalla on luonnollisesti se, että valtio omistaa enemmistön Fortumista.

Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki muistuttaa Facebookissa, mistä Fortumin Saksan-seikkailu sai alkunsa. Taustalla oli Jyrki Kataisen hallituksessa tehty päätös, jolla Fortum myi sähköverkkonsa. Ostajaksi tuli pääomasijoittajien omistama Caruna. Elinkeinoministerinä hallituksessa toimi kokoomuksen Jan Vapaavuori.

– Olin ainoa, joka vastusti Caruna-kauppoja talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa ja jätin eriävän mielipiteen asiasta. Sähköverkkojen myynnistä saadut varat polttivat Fortumin kassassa. Fortum päätti käyttää näitä rahoja Uniperin ostamiseen, Arhinmäki kirjoittaa.

Uniper-kauppa tehtiin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana. Sipilän hallituksessa elinkeinoministerinä toiminut Mika Lintilä on sanonut saaneensa Fortumilta tiedon Uniper-kaupasta viisitoista minuuttia ennen sen julkistamista.

– Eduskunnassa Uniper-kauppoja vastusti lisäkseni Satu Hassi (vihr.). Perussuomalaiset/siniset olivat hiljaa. Vastustimme Uniper-kauppoja niiden tuoman Venäjä-riskin ja yhtiön hiilenmustan tuotannon vuoksi, Arhinmäki muistuttaa kirjoituksessaan.

Kun Fortum osti Uniperin, oli yhtiö kannattava. Kuten Arhinmäki kirjoittaa, sen pääbisnes oli raskaasti saastuttavissa fossiilisissa polttoaineissa. Maakaasua yhtiö osti Venäjältä, minkä lisäksi sillä on kivihiilivoimaloita Saksassa. Kun Venäjä alkoi käyttää energiaa aseena ja vähensi toimituksia Saksaan, ajautui Uniper nopeasti syviin taloudellisiin vaikeuksiin.

– Tämä historia on vain hyvä tuntea nyt, kun Venäjä-riski on lauennut ja kovasti monet tuntuvat unohtaneen eri puolueiden roolin siinä, miksi Suomella on Uniper-katastrofi käsissään, Arhinmäki päättää kirjoituksensa.

Epäluottamuslauseita

Oppositiopuolueet ovat jättäneet kaksi välikysymystä hallitukselle Uniper-päätöksistä. Kokoomus jäi pois perussuomalaisten, kristillisten ja liike nytin välikysymyksestä ja päätti tehdä oman.

Kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen kertoi tällä viikolla Twitterissä, että kokoomus esittää omaa epäluottamuslausetta hallitukselle epäonnistuneesta Uniper-politiikasta.

– Tässä on minusta arvostettavaa itsereflektiota kokoomukselta. Tekevät itse itselleen epäluottamuslauseen. Toki tämä tulee viisi vuotta myöhässä. Mutta tekona kuitenkin kunnioitettava, Arhinmäki naljaili.

