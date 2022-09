Opetusministeri Li Andersson (vas.) ihmettelee kokoomuksen tyytymättömyyttä siihen, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on panostanut koulutukseen.

– Tällä hallituskaudella on toteutettu koulutuksen kunnianpalautus. Olemme panostaneet taloudellisesti niin varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen kuin toiseen asteeseenkin. Tämä hallitus tullaan muistamaan siitä, että se käänsi suunnan koulutusleikkausten ja näivettämisen tieltä kohti koulutuksen arvostamista, hän arvioi torstaina facebookissa sen jälkeen, kun oli esitellyt eduskunnan täysistunnossa ensi vuoden budjettia opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan näkökulmasta.

– Keskustelussa kokoomus kuitenkin jälleen kerran kritisoi hallitusta budjetista. Ilmeisesti kokoomuksen mielestä koulutukseen ei saisi investoida. Tämä ei yllätä. Muistamme kaikki, mitä viime hallitus kokoomuslaisen opetusministerin johdolla suomalaiselle koulutuskentälle teki.

Andersson viittaa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) porvarihallituksen koulutukseen tekemiin leikkauksiin.

Tärkeää pandemiavuosien jälkeen

Andersson toteaa hallituksen jatkavan ensi vuoden budjetissa koulutuksen arvostamista konkreettisilla toimilla ja rahoituksella

– Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus laadukkaaseen ja saavutettavaan koulutukseen. Tätä työtä me olemme valmiita myös ensi vaalikaudella jatkamaan. Kokoomus puolestaan teki tänään jälleen selväksi siitä, millainen puolueen suhtautuminen koulutuksen rahoitukseen on, hän toteaa.

Ministeri mainitsee muiden muassa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen perusrahoituksen kasvavan, Ukrainasta saapuvien lasten koulutuksen rahoittamisen, koulupudokkuuteen puuttuvan sitouttavan kouluyhteistyön mallin, oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen vahvistamisen perusopetuksessa ja toisella asteella.

– Lasten ja nuorten hyvinvointia on aina tärkeää tukea, mutta aivan erityisen tärkeää se on nyt pandemiavuosien jälkeen, Andersson tähdentää.

Hän totea hallituksen myös jatkavat oppivelvollisuuden laajentamisen ja toisen asteen maksuttomuuden toimeenpanoa ja ammatillisen koulutuksen rahoituspohjan vahvistamiseen.