ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliitto kantaa mukanaan työväenpuolueen perinnettä korostamalla solidaarisuutta vähempiosaisia kohtaan. Solidaarisuuteen kuuluvasta perusturvasta eivät muut puolueet ole olleet kiinnostuneita, sanoi puolueen puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes KU:n haastattelussa 27.9.2002.

Siimes vastasi Metalliliiton liittosihteerille Erik Lindforsille, joka arvosteli aiemmin KU:ssa puoluetta kovin sanoin. Lindforsin mukaan vasemmistoliiton punavihreys on johtamassa siihen, että palkansaajat alkavat pitää sosiaalidemokraatteja ainoana työväenpuolueena, jossa voi vakavasti vaikuttaa yhteiskuntaan. Hän vaati vasemmistoliittoa kirkastamaan rooliaan palkansaajapuolueena ja ottamaan etäisyyttä yhdenasian liikkeisiin.

– Totta kai työtä tekevät ihmiset, siis palkansaajat, ovat vasemmistoliitolle erittäin tärkeitä. Tämä kärhämä näyttää nyt syntyneen siitä, että vasemmistoliitto pitää yllä työväenpuolueen perinnettä, jonka mukaan kaikki pidetään mukana yhteiskunnan menossa. Sen takia viime aikoina on jouduttu keskustelemaan siitä, mikä on ansioturvan ja perusturvan rooli, Siimes sanoi.

– Perusturvaa tarvitaan nimenomaan siksi, että on pätkätöitä, pitkäaikaista työttömyyttä ja pitkäaikaista sairautta. Niiden takia paitsi työttömyysturva, myös eläke jää heikoksi.

Siimeksen mukaan Suomessa edes demarit eivät halunneet puhua perusturvasta toisin kuin Ruotsissa lähes 40 prosentin kannatusta nauttivat sosiaalidemokraatit.

– Jos haluaa kannattaa samoja asioita kuin Ruotsin sosiaalidemokraatit, niin Suomessa täytyy kyllä äänestää vasemmistoliittoa, hän heitti.

Ruotsissa oli arkipäivän leipää, että hyvinvointiyhteiskunnan kaikista kolmesta kivijalasta, ansioturvasta, perusturvasta ja palveluista, pidetään kiinni.

Mitä demarit haluavat?



Suomessa Siimes oli kokenut asian olevan jostain syystä kovin kipeä.

– Hallituksessa saa hirveästi vihoja niskaan, kun mainitsee asiasta.

– Olen yrittänyt kysyä demareilta, mitä hyvinvointimallia he ajavat. Yritin viime keväänä kahdessa kolumnissa ennen heidän puoluekokoustaan pihdeillä nyhtää, että voisivatko he kertoa näkemyksensä hyvinvointivaltiosta. He eivät ole sitä tehneet.

Perusturvan kehittämistä Siimes piti tulevaisuudenkin kannalta olennaisena kysymyksenä. Näköpiirissä ei ole tilannetta, jossa työmarkkinoilla palattaisiin jopa läpi elämän kestäviin turvallisiin työsuhteisiin.

Hän korosti korostamasta päästyäänkin, että haluaa tehdä yhteistyötä sosiaalidemokraattien kanssa ja vielä laajentaa yhteistyön pohjaa.

– Haluaisin, että olisi enemmän asioita, joita voisimme edistää koko vasemmiston rintamalla, koska sehän on ainoa tapa yrittää saada porvarillista hegemoniaa alas.